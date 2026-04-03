Non perdere Bucks-Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:20)

Grande classico in NBA tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics. La partita che appena qualche anno fa poteva valere le posizioni più alte della classifica, oggi è una sorta di testa coda tra una squadra in caduta libera ed un'altra, i Celtics, che viaggiano a velocità supersonica verso i playoff. Il match si terrà sabato 4 aprile dalle 02:00 di notte italiane. Per non perderti nemmeno un minuto del match Bucks-Celtics sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Milwaukee Bucks-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis — Milwaukee Bucks-Boston Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto bet365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I Milwaukee Bucks accolgono nel Wisconsin i Boston Celtics senza troppe pretese. La squadra di casa infatti è certa ormai di non riuscire a strappare un pass per la post-season, nemmeno per i playin. Milwaukee ha iniziato la sua stagione nel peggiore dei modi e la sta portando a termine anche peggio, dato che ha perso ben 7 partite nelle ultime dieci disputate. In estate sarà sicuramente rifondazione da zero e si dovrà decidere circa il futuro di Giannis Antetokounmpo. La franchigia di casa, chiaramente, non parte favorita contro i Celtics, che hanno il biglietto per i playoff già in tasca.

Nella Eastern Conference infatti ormai la classifica è sempre più chiara: Detroit ha vinto la stagione regolare, Boston e New York sono già ai playoff con un'ottima posizione e si preparano per essere tra le squadre da battere nella seconda metà di stagione, dato che sono tra le squadre più in forma ed attrezzate dell'intera lega. La squadra di Mazzulla vive un momento di forma molto diverso dai Bucks: dato che il suo trend di risultati è quasi perfetto, con otto vittorie maturate nelle undici dieci sfide di NBA.

I probabili quintetti di Milwaukee Bucks-Boston Celtics — MilwaukeeBucks: P. Nance, O. Dieng, J. Sims, A.J Green, R. Rollins

Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.