NBA, Bulls-Knicks: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bulls-Knicks in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 01:52)

Allo United Center di Chicago i Bulls ospitano i Knicks in un match molto delicato in eastern conference fra la 12esima e la quarta in classifica. La palla a due del match è previsto per sabato 22 febbraio alle 2 di notte orario italiano. Ora ti spieghiamo come seguire la partita di NBA dal tuo device preferito.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Bulls-Knicks in diretta TV e streaming gratis — Bulls-Knicks sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Bulls-Knicks sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bulls-Knicks in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bulls-Knicks nella sezione Live Streaming.

Bulls-Knicks, come arrivano i due team a questo match? — I Bulls arrivano al match contro NY in back to back visto che la notte precedente ospiteranno i Pistons. Chicago è in crisi nera con una serie di sconfitte consecutive e al momento con un record di 24 vinte e 32 perse è solo quarta nella central division e fuori dai play-in.

Totalmente un'altra stagione quella dei Knicks che con 35 W e 21 L sono secondi nell'atlatic e si stano giocando la vetta della division con i Celtics. I newyorkesi arrivano però dalla sconfitta 126-111 su contro i Pistons nonostante una doppia doppia di Towns. In stagione Bulls e Knicks si sono affrontate già in due occasioni con una vittoria per parte.

I probabili quintetti di partenza di Bulls-Knicks — Bulls in campo con Giddey playmaker, Simons guardia, Okoro e Buzelis ali con Smith centro. Knicks che rispondono con Brunson play, Hart guardia, Bridges ala piccola, Anunoby ala grande e Towns numero 5.

CHICAGO BULLS - Giddey, Simons, Okoro, Buzelis, Smith. All. Donovan

NEW YORK KNICKS - Brunson play, Hart guardia, Bridges ala piccola, Anunoby ala grande e Towns. All. Brown