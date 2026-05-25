Martedì ci potrebbe essere l'ultima partita delle finali di Eastern Conference. In casa dei Cleveland Cavaliers i New York Knicks possono scrivere la storia, raggiungendo le Finals NBA con un severissimo 4-0. La partita si terrà nella notte di martedì 26 maggio, alle 02:00 italiane. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto delle finali di Eastern Conference, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

, nonostante un grande percorso tra regular season e playoff, stanno riscontrando tantissime difficoltà contro i. La franchigia della Grande Mela ha imposto il suo gioco in tutte e tre le gare disputate, con dei parziali del risultato anche importanti. Ad esempio,è terminata 109-93 alla Mecca del basket, mentre il primo confronto in casa Cavs 108-121.

A mettere a ferro e fuoco la squadra di Harden e Mitchell è sopratutto un ispiratissimo Jalen Brunson, che in Gara-3 ha segnato 30 punti. Il supporting cast, inoltre, da allo stesso tempo filo da torcere, dato che Mikal Bridges ha segnato 22 punti e OG Anunoby 21. I 14 dalla panchina di Shamet hanno contribuito a rendere più rotondo il risultato. I Cavaliers pagano soprattutto l'imprecisione dal tiro da tre punti: Harden, ad esempio, nell'ultima gara giocata ne ha segnata soltanto una su sette tentativi. Se non dovessero aggiustare la mira, i Cavs rischiano di salutare subito le finali di Conference.

I probabili quintetti di Cavaliers-Knicks

Cleveland Cavaliers: Evan Mobley, Dean Wade, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, James Harden.

New York Knicks: OG Anunoby, Josh Hart, Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson, Mikal bridges

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