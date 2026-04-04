Dove vedere Boston Celtics-Toronto Raptors in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Boston Celtics-Toronto Raptors: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 aprile - 20:00

Big match in Eastern Conference la sera di Pasqua. Le festa sarà accompagnata da una delle partite di cartello della Eastern Conference: alle 21:30, infatti, ci sarà la palla a due al TD Garden tra Boston Celtics e Toronto Raptors. Scopri come seguire la sfida e continua a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Boston Celtics-Toronto Raptors sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — I Boston Celtics anche quest'anno si sono consolidati come una delle franchigie più forti e dominanti della Eastern Conference. Da diverse partite hanno già in mano la presenza ai playoff ma nonostante questo continuano a macinare vittorie, provando a raggiungere il ritmo e l'intensità necessaria per affrontare da protagonisti la seconda metà della stagione. Nelle ultime dieci gare la squadra di Mazzulla ha vinto ben otto partite, di cui due di fila, arrivate contro Miami Heat (129-147) e Milwaukee Bucks (101-133).

Dall'altro lato del campo ci saranno i Toronto Raptors, che nonostante sono già certi di disputare la seconda metà della stagione, non hanno ancora guadagnato l'accesso ai playoff. La franchigia canadese si presenta alla sfida con un trend altalenante di risultati, ha infatti vinto 5 delle ultime 10 partite disputate. Come i Celtics, però, ha nel suo punto forte una grande batteria offensiva: è infatti reduce da una vittoria con 128 punti segnati contro i Memphis Grizzlies. Anche contro i Detroit Pistons, campioni ad Est, è arrivata una buona gara, nonostante la sconfitta per 127-116.

I probabili quintetti di Boston Celtics-Toronto Raptors — Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.

Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poltl, I. Quickley, R.J. Barrett