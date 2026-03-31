Non perdere Lakers-Cavaliers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 04:32)

Tra i match più avvincenti del prossimo turno di NBA ci sta quello che mette di fronte Los Angels Lakers e Cleveland Cavaliers alla Cripto Arena. Le due franchigie si sfideranno in California mercoledì primo aprile alle 04:30 di notte. La partita, tra due squadre forti e in salute, è un grande antipasto dei playoff, che presto avranno il via nella NBA. Per non perderti nemmeno un minuto del match Lakers-Cavaliers sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis — Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I Los Angeles Lakers si presentano al match probabilmente nel miglior stato di forma possibile. Nelle ultime dieci partite ne hanno vinto ben nove, tra cui l'ultima contro i Brooklyn Nets. Anche se non è quella più roboante, o comunque l'avversario più difficile da battere, la franchigia gialloviola ha dato non solo dimostrazione di grande continuità e intensità in campo, ma sta anche dimostrando di poter segnare tanti punti partite dopo partita, anche in diverse condizioni. I Lakers hanno infatti inflitto 116 punti ai Nets, 137 ai Pacers e 134 agli Heat, ma anche 110 ai Pistons.

Anche Cleveland si presenta in un buon momento di forma. Nelle ultime dieci gare disputate ne ha vinte sette e ne ha perse tre, consolidando il suo quarto posto nella classifica di Eastern Conference. Mancano poche vittorie affinché i Cavs riescano a strappare il pass per i playoff, dato che per il momento hanno tra le mani soltanto la certezza dei play-in, risultato che per quanto soddisfacente non rispecchia le vere ambizioni dei Cavaliers. Al match Cleveland si presenta con una partita degna di nota ai danni dei Miami Heat, in cui sono riusciti a mettere a referto ben 149 punti.

I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers — Los Angeles Lakers: J. LaRavia, L. James, D. Ayton, L. Doncic, A. Reaves

Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden