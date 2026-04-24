Dove vedere Orlando Magic-Detroit Pistons in diretta TV e streaming gratis

Il primo turno dei playoff entra nel vivo. In Eastern Conference la sfida tra Detroit Pistons e Orlando Magic sta regalando più sorprese del previsto. Giunti a Gara-3, infatti, le due franchigie sono sul risultato di 1-1. La prossima gara si disputerà ad Orlando, in Florida, sabato 25 aprile alle 19:00. Scopri come seguire la partita gratuitamente. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS SU BET365

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Il momento delle due squadre

I probabili quintetti di Orlando Magic-Detroit Pistons

Gara-1 ha fatto capire aiche i Magic non hanno intenzione di essere una comparsa in questi playoff. La vittoria per 101-112 in casa propria è stata un forte segnale in tal senso, ma giovedì 23 aprile la squadra che ha chiuso laal primo posto ha trovato il ritmo giusto e preso le misure a Banchero e compagni. Cunningham ha inscenato una solidissima prestazione da 27 punti, mentre Thompson ne ha messi a referto 11. I, che non sono riusciti a segnare più di 83 punti, si sono affidati ad un Banchero piuttosto impreciso sia da due che da tre. Poca precisione anche per, con 3-10 da tre ma con 19 punti segnati. Gara-3 sicuramente indirizzerà la serie da un lato o dall'altro: non ci resta altro che aspettare la palla a due.: F. Wagner, P. Banchero, W. Carter, D. Bane, J. Suggs.

Detroit Pistons: T. Harris, A. Thompson, J. Duren, D. Robinson, C. Cunningham

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