Non perdere Dallas Mavericks-Orlando Magic: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:14)

Sfida dal grande tasso tecnico in NBA la prossima notte. Sabato 4 aprile alle 02:30 di notte italiana scendono in campo in Texas Dallas Mavericks e Orlando Magic. Due squadre che hanno portato avanti stagioni diverse, ma che sono accomunate da un tasso tecnico di buon livello e godono di ottime individualità. Per non perderti nemmeno un minuto di Dallas Mavericks-Orlando Magic sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — I Dallas Mavericks non sono riusciti a dare continuità alle ultime stagioni per diversi motivi: fuori dal campo, innanzitutto, non è stato fatto assolutamente un lavoro certosino. Perdere Doncic per ottenere un Davis a mezzo servizio con i suoi acciacchi fisici, e scambiarlo dopo neanche un anno non è stata una mossa che ha fruttato, anzi. Sul campo, invece, s'è fatta sentire anche la sfortuna dato il lunghissimo infortunio di Irving e le diverse assenze di Flagg, il nuovo gioiello in casa Mavericks. La franchigia texana dovrà lavorare molto fuori dal campo in estate per provare a riportare la franchigia nella post-season, affiancando al suo rookie giocatori di livello e che garantiscano continuità anche a livello fisico.

Dall'altro lato troviamo gli Orlando Magic, una franchigia attualmente più solida e con un futuro più certo, nelle mani di uomini chiave come Paolo Banchero e Franz Wagner, ma anche Bane e Suggs. A differenza dei texani la franchigia della Florida gode già di un pass per la post-season, che Banchero&co spera di declinare nei playoff senza passare alla porta dal retro. Gli ultimi risultati, però, fanno propendere per i playin: infatti, Orlando ha perso addirittura 8 delle ultime 10 gare disputate vincendo soltanto due sfide. Trend di risultati che evidenzia scarsa solidità difensiva in casa Magic.

I probabili quintetti di Dallas Mavericks-Orlando Magic — Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.

Orlando Magic: T. Da Silva, P. Banchero, G. Bitadze, J. Suggs, D. Bane.