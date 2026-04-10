Dove vedere Nuggets-Thunder in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Nuggets-Thunder: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 10 aprile - 03:00

La Western Conference, come così tutta la regular season, sta volgendo al termine ed uno degli ultimi match è tra i migliori di cui si può vantare il lato Ovest degli States. Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, campioni in carica, si affronteranno sabato 11 aprile alle 03:00 di notte italiana. Una sfida per gli appassionati italiani, ma che potrebbero assistere ad una vera e propria parata di stille. Per non perderti nemmeno un minuto di Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder sono tra le franchigie più forti, solide e compatte non solo della Western Conference ma di tutto il palcoscenico NBA. I campioni in carica si presentano a questa sfida con ben 7 vittorie consecutive, 9 nelle ultime dieci partite, segno che i Thunder sono pronti ad approcciare questi playoff con grandissima intensità, ciò che realmente differenzia la seconda metà di stagione dalla regular season. Dal canto loro il biglietto da visita dei Nuggets recita 52 vittorie e 28 sconfitte in stagione, ma con ben dieci vittorie di fila, praticamente inarrestabili. Una sfida del genere non presenta favoriti, dato che parliamo del meglio che può offrire la Lega.

Denver ha battuto, tra le altre, Spurs e Trail Blazers nelle ultime tre gare, in cui ha giganteggiato Nikola Jokic, specialmente contro la franchigia texana in cui ha vinto il confronto con Wembanyama. Prestazione gigante del serbo con 40 punti. Anche i Thunder sono in gran forma dopo aver inflitto 128 punti ai Los Angeles Clippers, con un super Shai che ha registrato 20 punti.

I probabili quintetti di Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder — Denver Nuggets: C. Johnson, A. Gordon, N. Jokic, J. Murray, C. Braun.

Oklahoma City Thunder: J. Williams, C. Holmgren, I. Hartenstein, L. Dort, S.G. Alexander