Non perdere Magic-Suns: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 01:02)

Tra i match più attesi del prossimo turno di NBA ci sta quello tra Orlando Magic e Phoenix Suns. La sfida, che si terrà in Florida, avrà il suo inizio alle 01:00 di notte italiane il primo aprile. Per non perderti nemmeno un minuto del match Magic-Suns sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Orlando Magic-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis — Orlando Magic-Phoenix Suns sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Gli Orlando Magic sono all'ottavo posto in classifica ed hanno in tasca già il pass per disputare quantomeno i play-in. Le ambizioni della squadra di Banchero, però, tutti sanno essere ben altre: la franchigia della Florida infatti vuole dare continuità alle ultime stagioni e con un roster forte e dinamico i Magic possono provare a raggiungere direttamente i playoff. I risultati maturati nelle ultime sfide, però, non sono propriamente incoraggianti. Orlando si presenta infatti con una serie di risultati negativi tra cui 139-87 contro i Toronto Raptors e 126-128 contro Indiana Pacers.

Così come i Magic, anche i Suns hanno guadagnato già la qualificazione alla post-season. Ora sono al settimo posto a poche vittorie di distacco dagli Houston Rockets. Gli ultimi risultati dei Suns sono leggermente più incoraggianti rispetto a quelli dei Magic, ma si registra comunque un trend altalenante. Se Phoenix è infatti riuscita a battere i Raptors al termine di una partita vivissima, ha perso sorprendentemente contro dei Bucks che ad oggi rappresentano una tigre di carta.

I probabili quintetti di Orlando Magic-Phoenix Suns — Orlando Magic: T. Da Silva, P. Banchero, G. Bitadze, J. Suggs, D. Bane.

Phoenix Suns: J. Goodwin, J. Green, O. Ighodaro, C. Gillespie, D. Booker