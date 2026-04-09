Non perdere Rockets-76ers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 02:02)

Tra i match più avvincenti delle ultime sfide di regular season c'è quella tra i texani degli Houston Rockets e i Philadelphia 76ers. Il match si terrà venerdì 10 aprile alle 02:00 di notte italiana, una vera sfida per gli appassionati di NBA in Italia, che però potranno restare svegli ammirando le giocate di uno straordinario Kevin Durant. Per scoprire come seguire la partita continua a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Houston Rockets-Philadelphia 76ers sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — Gli Houston Rockets si presentano con il favore dei pronostici dopo una grande partita disputata contro i Golden State Warriors. Il match è terminato allo scadere con un solo punto di differenza, ma c'è stata una grande prestazione da parte del solito Kevin Durant che ha messo a segno 31 punti, insieme anche a Jabari Smith e Alperen Sengun. La franchigia texana insomma è forte, in salute e sta provando l'intensità giusta per riuscire ad essere protagonista di questi playoff. Con ben sette vittorie maturate di fila, i Rockets si candidano a chiudere alla grande la Western Conference in una posizione che potrebbe permettere di partire con un avversario più leggero almeno nel primo turno.

Discorso diverso per i Philadelphia 76ers, il cui biglietto da visita recita 43 vittorie in stagione e 36 sconfitte, con 6-4 nelle ultime dieci e ben due sconfitte di fila. Queste sono arrivate contro i Detroit Pistons (93-116) e San Antonio Spurs (115-102), insomma tra le migliori franchigie della NBA sia per profondità di roster che per momento di forma, ma con i playoff in arrivo non ci sono più scuse ed ogni partita è determinante. Dopo la sfida contro i Sixers, Houston affronterà Pacers e Bucks, ha quindi la possibilità di chiudere con buoni risultati.

I probabili quintetti di Houston Rockets-Philadelphia 76ers — Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson.

Philadelphia 76ers: D. Barlow, P. George, A. Bona, V.J. Edgecombe, T. Maxey.