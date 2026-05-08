Nella NBA siamo in pieno clima playoff, il momento più intenso e divertente della stagione per tutti gli appassionati. Nella Eastern Conference sono in corso le semifinali, che vedono sfidarsi, tra le altre, New York Knicks e Philadelphia Sixiers. Al momento la franchigia newyorkese è in vantaggio nella serie, ma tutto è ancora aperto. Per scoprire come seguire la sfida, che si terrà il 9 maggio alle 01:00 italiane, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PHILADELPHIA SIXIERS-NEW YORK KNICKS SU BET365

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Il momento delle due squadre

La serie vede i New York Knicks in vantaggio, che dopo essere arrivati in finale di Conference lo scorso anno vogliono ripetersi, provando addirittura a migliorarsi e giocarsi le proprie carte per strappare le Finals di NBA, a cui l'anno scorso sono giunti gli Indiana Pacers.è terminata con un risultato schiacciante, 137-98 al, con una prestazione dominante di Jalen Brunson, autore di 35 punti, con statistiche pari a 12-18 dal tiro da due e il

Gara-2, invece, sempre nel cuore della Grande Mela, è stata più equilibrata ma l'esito non è cambiato: 108-102 per i Knicks, che adesso possono mettere il punto esclamativo sulla serie e provare uno sweep in semifinale, che varrebbe come grandissima manifestazione di forza. L'unica nota positiva per i Sixiers è la grande costanza di Tyrese Maxey, non supportato però nel modo migliore dai suoi compagni. In Gara-2 ha segnato 26 punti, anche se un po' impreciso dal tiro da tre, ma è stato l'unico a reggere ritmi così intensi.

I probabili quintetti di Philadelphia 76ers-New York Knicks

Kelly Oubre, Paul George, Andre Drummond, Tyrese Maxey, V.J Edgecombe.

New York Knicks: OG Anunoby, Josh Art, K.A Towns, Mikal Bridges, Jalen Brunson.

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