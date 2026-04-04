Non perdere Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:13)

La sfida tra Philadelphia 76ers e Detroit Pistons si presenta come una delle più avvincenti del prossimo turno di NBA. Il match, che mette di fronte due franchigie che affrontano momenti diversi della loro stagione, si terrà domenica 5 aprile alle 01:00 di notte italiana. Per non perderti nemmeno un minuto di Philadelphia 76ers-Detroit Pistons sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Philadelphia 76ers-Detroit Pistons in diretta TV e streaming gratis — Philadelphia 76ers-Detroit Pistons sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su BET365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Philadelphia 76ers-Detroit Pistons sui palinsesti BET365

Il momento delle due squadre — I Philadelphia Sixiers nella seconda metà di campionato hanno messo la quinta. La franchigia è riuscita a strappare già l'accesso per la post-season ma conta di riuscire ad arrivare direttamente ai playoff senza passare per i playin. Philadelphia gode di un trend di risultati molto positivo, che permettono di guardare al match della prossima notte con fiducia, nonostante l'avversario sia sulla carta più forte ed attrezzate. I Sixiers, infatti, hanno vinto sette delle ultime dieci partite, di cui l'ultima contro i Washington Wizards mettendo a segno ben 153 punti con una prestazione da urlo di Paul George che ha messo a referto 39 punti.

Nonostante lo strepitoso momento di forma dei Sixiers, i Detroit Pistons sono la squadra favorita per la vittoria nella sfida di domenica. Detroit è infatti tra le squadre ad avere già un posto riservato ai playoff ed ha vinto la Conference con largo anticipo, a ciò si aggiungono le 8 vittorie nelle ultime 10 partite: tutte note che rientrano nello spartito di una squadra che ha coltiva grandi ambizioni per la seconda metà di stagione e che sta mettendo il turbo per prepararsi nel migliore dei modi. I Pistons si presentano al match con la vittoria contro i Timberwolves, al termine di un match molto combattuto.

I probabili quintetti di Philadelphia 76ers-Detroit Pistons — Philadelphia 76ers: D. Barlow, P. George, A. Bona, V.J. Edgecombe, T. Maxey

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.