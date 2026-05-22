La finale di Western Conference continua a relegare emozioni e siamo soltanto all'inizio. Sull'1-1 adesso ci sarà Gara-3 che si giocherà in Texas, nella casa dei San Antonio Spurs contro gli Oklahoma City Thunder. Il match si terrà sabato 23 maggio alle 02:30 di notte. Orario proibitivo per gli appassionati di basket italiani, ma ci sarà una vera parata di stella ad altissima intensità a tenere aperti gli occhi, tra le squadre più forti di tutta la Lega. Per scoprire come non perdere il match, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

I probabili quintetti di Spurs-Thunder

, giocata in casa degli Spurs, è stata vinta dalla franchigia texana per il risultato di 115-122. In, però, glihanno messo in campo tutta la loro esperienza riuscendo a pareggiare la serie con un parziale di +9. Adesso, si giocherà in Texas in casa dei San Antonio Spurs siache Gara-4. La partita di questa notte ha visto brillare, autore di 30 punti anche se con una scarsa percentuale dal tiro dai tre punti. Per gli Spurs, invece, c'è stata una grandissima prestazione da parte di Stephon Castle con 25 punti messi a referto, oltre ad un solitoche ha segnato 21 punti e strappato 17 rimbalzi.

San Antonio Spurs: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, Dylan Harper, Stephon Castle.

Oklahoma City Thunder: Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander.

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