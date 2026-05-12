La Western Conference sta regalando uno dei confronti più emozionanti di questi playoff. La sfida tra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves è più viva che mai, con il punteggio sul 2-2 dopo quattro gare. Gara-5 si giocherà in Texas, in casa della squadra di Wembanyama. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto di questa partita, che inizierà alle 02:00 di mercoledì 13 maggio, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SPURS-TIMBERWOLVES SU BET365

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Il momento delle due squadre

Gli Spurs dopo aver superato i Trail Blazers per il risultato complessivo di 4-1, hanno iniziato il confronto contro i Minnesota Timberwolves, con ben più esperienza nei playoff rispetto alla squadra texana. Nonostante gli Spurs abbiano giganteggiato durante la regular season, a differenza dei T'Wolves, le semifinali di Conference sono perfettamente in equilibrio ed è difficile pronosticare chi è davvero favorito. Gara-1 è stata vinta dai T'Wolves dopo una gara punto a punto, ma in Gara-2 c'è stato un assolo degli Spurs che hanno messo a segno ben 133 punti subendone solo 95. La prima sfida in casa dei T'Wolves ha visto un'altra vittoria degli Spurs, ma stanotte la franchigia di Antony Edwards ha ripristinato la parità. Ant Man ha messo a referto ben 36 punti, con cui ha risposto alla grande prestazione collettiva degli Spurs.

I probabili quintetti di Spurs-Timberwolves

San Antonio Spurs: Devin Vassell, Julian Champagnie, Victor Wembanyama, Stephon Castle, De'Aaron Fox

Minnesota Timberwolves: Julius Randle, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, Anthony Edwards, Ayo Dosunmu.

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