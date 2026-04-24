Dove vedere Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder in diretta TV e streaming gratis

Fino ad ora la serie tra Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder è stata a senso unico. La franchigia dell'Arizona, arrivata in punta di piedi ai playoff, sta subendo da ogni lato del campo le offensive dei campioni in carica che al momento sono sul 2-0. Sabato 25 aprile, alle 21:30, ci sarà Gara-3, che potrebbe avere la forza di indirizzare definitivamente la serie oppure riaprila. Scopri come seguire il match e continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER SU BET365

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Il momento delle due squadre

I probabili quintetti di Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder

è stata a senso unico in casa dei campioni in carica della NBA. Ihanno vinto la prima sfida 119-84 dando un chiaro segno di forza e inviando un messaggio inequivocabile alla franchigia dell'Arizona. Gara-2 seppur non ha avuto lo stesso margine di distacco in termini di punti, è stata comunque una sfida a senso unico in cui i Thunder hanno vinto 120-107 grazie ad una super prestazione di, autore di ben 37 punti con 2-5 da tre. Prestazione molto solida anche di Chet Holmgren, autore di 19 punti con tirando con il. Non sono bastati ai Suns i 22 die nemmeno i 30 di Dillon Brooks. Il supporting cast, infatti, non è riuscito a garantire la stessa qualità di prestazione e quantità di punti. Giunti a Gara-3 i Suns avranno quantomeno la spinta del proprio pubblico, che potrebbe rivelarsi un'arma in più per vincere almeno una partita ed evitare uno scottante sweep.: D. Brooks, J. Green, O. Ighodaro, D. Booker, C. Gillespie.

Oklahoma City Thunder: J. Williams, C. Holmgren, I. Hartenstein, S.G. Alexander, L. Dort

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