Il Goffertstadion di Nijmegen ospita una sfida interessante per il quinto turno di Eredivisie tra NEC e Feyenoord. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 16:30: i padroni di casa hanno raccolto 6 punti nelle prime quattro giornate, mentre gli ospiti sono a quota 8 punti. NEC-Feyenoord è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI NEC-FEYENOORD IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di NEC-Feyenoord. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere NEC-Feyenoord in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

, piattaforma che detiene i diritti dell'Eredivisie per il territorio italiano. La partita inizierà sabato

e potrà essere seguita in streaming attraverso i dispositivi compatibili. Anche nei Paesi Bassi la gara sarà disponibile su ESPN, con il programma ufficiale che indica NEC-Feyenoord alle 16:30.

rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare l'Eredivisie e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di NEC-Feyenoord

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e l'Eredivisie; cercare NEC-Feyenoord tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

NEC-Feyenoord: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 al

di Nijmegen. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

.

Partita: NEC-Feyenoord

Competizione: Eredivisie

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 16:30

Stadio: Goffertstadion

Diretta TV e streaming: Mola TV

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo le prime quattro giornate, il NEC è a quota 6 punti, mentre il Feyenoord ha raccolto 8 punti. I padroni di casa hanno alternato risultati positivi e negativi, mentre la formazione di Rotterdam è ancora imbattuta con due vittorie e due pareggi.

Il momento del NEC

Il

arriva al quinto turno con 6 punti e una situazione ancora equilibrata in classifica. La squadra allenata da

ha mostrato un rendimento alterno nelle prime giornate, ma può contare sul fattore campo per affrontare una delle formazioni più ambiziose del campionato.

Tra i giocatori più importanti della rosa figurano Tjaronn Chery e Bryan Linssen, due elementi di esperienza che possono rappresentare punti di riferimento nella fase offensiva. Anche il centrocampista Naci Ünüvar e gli altri interpreti della mediana saranno chiamati a garantire equilibrio contro il Feyenoord.

Il NEC arriva quindi alla sfida con l'obiettivo di sfruttare il Goffertstadion e fermare una squadra che, con 8 punti, ha iniziato il campionato senza sconfitte.

Il momento del Feyenoord

Il

ha conquistato 8 punti nelle prime quattro giornate ed è ancora imbattuto. La formazione allenata da

ha iniziato il campionato con due vittorie e due pareggi, segnando

e mostrando una buona continuità offensiva.

L'ultimo turno ha visto il Feyenoord pareggiare 2-2 contro l'ADO Den Haag, mentre nelle giornate precedenti erano arrivati risultati positivi contro Sparta Rotterdam e altri avversari del campionato. Tra gli elementi più importanti ci sono Luciano Valente, Anis Hadj Moussa e Ayase Ueda, con il giapponese riferimento principale dell'attacco.

La trasferta di Nijmegen rappresenta dunque un nuovo test per il Feyenoord, che vuole continuare a rimanere nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di NEC-Feyenoord

Il NEC

. Crettaz dovrebbe difendere la porta, con Storm, Nuytinck e Fonville davanti a lui. A centrocampo spazio a Tahaui, Monteiro, Lebreton e Bischoff, mentre

dovrebbe agire alle spalle della coppia offensiva formata da Linssen e Chery. La probabile formazione riprende le più recenti indicazioni disponibili.

Il Feyenoord dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Ernst è favorito tra i pali, con Read, Watanabe, Mármol e López nella linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Zechiël, Targhalline e Valente, mentre Hadj-Moussa, Ueda e Diarra sono candidati a comporre il tridente offensivo. Le indicazioni più recenti confermano l'impianto utilizzato dalla squadra di Van Bronckhorst.

NEC (3-4-1-2): Crettaz; Storm, Nuytinck, Fonville; Tahaui, Monteiro, Lebreton, Bischoff; Tadić; Linssen, Chery. Allenatore: Schreuder.

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Zechiël, Targhalline, Valente; Hadj-Moussa, Ueda, Diarra. Allenatore: Van Bronckhorst.