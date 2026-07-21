La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Neftçi-Dinamo Minsk, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18:00. La formazione azera affronta il club bielorusso in un doppio confronto che mette in palio l'accesso al turno successivo della competizione europea. La sfida rappresenta il primo atto di una gara da vivere con grande equilibrio, con entrambe le squadre alla ricerca di un risultato positivo.

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Il Neftçi vuole sfruttare il fattore campo

Il

arriva alla sfida con l'obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso europeo. La formazione azera potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e proverà a costruire un vantaggio importante nella gara d'andata.

Per superare il turno sarà fondamentale disputare una partita attenta, limitando gli errori difensivi e cercando di sfruttare la qualità offensiva per mettere pressione agli avversari già nei primi novanta minuti.

La Dinamo Minsk cerca un risultato positivo in trasferta

La

arriva all'appuntamento dopo aver superato il primo turno preliminare e vuole continuare il proprio cammino europeo. La squadra bielorussa ha già dimostrato solidità nelle sfide continentali e punta a uscire dal campo con un risultato utile in vista del ritorno.

Gli ospiti proveranno a gestire il ritmo della gara, mantenendo compattezza e sfruttando eventuali spazi concessi dal Neftçi per cercare di colpire in contropiede.

Il momento delle due squadre

Il

sa quanto sia importante trasformare la gara casalinga in un'occasione per indirizzare il doppio confronto. Una vittoria davanti ai propri tifosi permetterebbe agli azeri di affrontare il ritorno con maggiore fiducia.

La Dinamo Minsk, invece, punta sull'esperienza internazionale e sulla capacità di soffrire lontano da casa. L'obiettivo sarà evitare una sconfitta e mantenere aperto il discorso qualificazione fino alla sfida decisiva.

Le probabili formazioni di Neftçi-Dinamo Minsk

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che mette in palio un posto nel turno successivo della UEFA Conference League.

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