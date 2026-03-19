La sfida NBA tra Nets e Knicks si gioca alle 00:30 tra venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. I Nets cercano di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo e migliorare la continuità di rendimento, mentre i Knicks puntano a un successo in trasferta per consolidare la posizione nella Eastern Conference e sfruttare le proprie qualità offensive.