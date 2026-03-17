La sfida NBA tra Nets e Thunder si gioca alle ore 00:30 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Nets vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Thunder cercano un successo in trasferta per consolidare la loro classifica nella Western Conference e proseguire il buon rendimento stagionale.
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Nets proveranno a imporre ritmo offensivo e sfruttare il fattore campo per controllare la partita.
I Thunder cercheranno di rispondere con intensità e organizzazione su entrambi i lati del campo, puntando a una vittoria importante in trasferta.
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