La sfida NBA tra Nets e Trail Blazers si gioca alle ore 00:30 tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. I Nets vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e consolidare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Trail Blazers cercano un successo in trasferta per migliorare la classifica nella Western Conference.
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Nets cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare le qualità dei propri esterni per controllare il match.
I Trail Blazers proveranno a rispondere con intensità difensiva e gestione dei possessi, puntando a una prestazione solida per portare a casa una vittoria importante in trasferta.
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