La sfida NBA tra Nets e Trail Blazers si gioca alle ore 00:30 tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. I Nets vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e consolidare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Trail Blazers cercano un successo in trasferta per migliorare la classifica nella Western Conference.

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