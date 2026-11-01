A St James’ Park si confrontano due squadre chiamate a correggere problemi diversi
Il calendario concede subito al Newcastle una possibilità di riscatto. Lunedì 2 novembre 2026 alle 21:00, St James’ Park ospita nuovamente il confronto con l’Everton, questa volta per la nona giornata di Premier League. Pochi giorni dopo il successo dei Toffees in League Cup, cambia il campo e cambia il peso dei punti in palio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La formazione di Matthias Jaissle deve ritrovare sicurezza dopo il 3-1 subito a Liverpool. David Moyes cerca invece di trasferire in campionato quanto mostrato in coppa, interrompendo una sequenza di due sconfitte senza segnare. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Il lunedì inglese su Sky: canali e accesso alla direttaNewcastle-Everton sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, con calcio d’inizio alle 21:00 italiane. La telecronaca è affidata a Paolo Ciarravano. L’incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno seguire la programmazione compresa nel proprio abbonamento attraverso Sky Go. Su NOW servirà un abbonamento Sport abilitato alla visione della competizione. Per la trasmissione in 4K occorrerà disporre dei requisiti previsti dalla propria offerta Sky e di un dispositivo compatibile.
Newcastle, il riscatto passa dalla protezione della difesaIl risultato di coppa ha lasciato un problema concreto da affrontare: il Newcastle continua a concedere troppo. Le 14 reti incassate nelle prime otto giornate rendono difficile dare continuità ai risultati, anche quando la squadra riesce a produrre occasioni. Davanti al proprio pubblico servirà una gestione più attenta delle distanze. Attaccare con molti uomini può aiutare a mettere sotto pressione l’Everton, ma espone al rischio di lasciare i difensori senza copertura quando viene perso il pallone. Jaissle deve inoltre valutare le condizioni di Osula, Miley e Fernández-Pardo, mentre Jaouen e Livramento sono indicati tra gli assenti. Le alternative offensive e la scelta delle mezzali avranno quindi un peso anche nella distribuzione delle energie.
Everton, la coppa dà fiducia ma fuori casa manca il successoIl 3-1 dell’Hill Dickinson Stadium, costruito con le reti di Garner, Hackney e Barry, offre a Moyes indicazioni incoraggianti. Il rendimento in Premier League racconta però una situazione diversa: due sconfitte consecutive senza gol e una vittoria esterna ancora da conquistare. Per i Toffees sarà essenziale accompagnare Barry senza perdere compattezza. Lasciare il centravanti isolato renderebbe più semplice il recupero del pallone per il Newcastle, aumentando la pressione sulla retroguardia ospite. Resta da verificare il rientro di Branthwaite, legato al completamento dei protocolli previsti dopo la commozione cerebrale. È incerta anche la presenza di Grealish, dopo l’esclusione disciplinare dall’ultima gara.
La chiave tattica: chi controlla lo spazio dietro le mezzaliLe formazioni ipotizzate suggeriscono un confronto interessante tra il 4-3-3 del Newcastle e il 4-2-3-1 dell’Everton. Gli inserimenti di Joelinton e Willock potrebbero costringere Garner e Hackney a scelte difficili: seguire le mezzali oppure mantenere la posizione davanti ai centrali. Murphy e Barnes avrebbero il compito di allargare la difesa, creando spazio per Wissa. Le eventuali avanzate dei terzini richiederebbero però una copertura puntuale di González.
Per l’Everton, Dewsbury-Hall potrebbe diventare il collegamento decisivo: ricevere alle spalle del centrocampo avversario e avvicinarsi a Barry permetterebbe agli ospiti di uscire dalla pressione. Dibling e George potrebbero poi attaccare gli spazi laterali lasciati liberi. La gestione del pallone subito dopo il recupero sarà uno dei passaggi centrali della serata.
Le probabili formazioni di Newcastle-Everton: Wissa e Barry al centro degli attacchiNel Newcastle, Wissa è indicato come riferimento offensivo con Murphy e Barnes ai lati. Joelinton dovrebbe completare il centrocampo insieme a González e Willock, mentre Thiaw e Botman sono attesi davanti a Hornicek. L’Everton dovrebbe schierare Hackney e Garner in mediana. Dibling, Dewsbury-Hall e George agirebbero alle spalle di Barry, con Branthwaite previsto accanto a Tarkowski se sarà disponibile.
NEWCASTLE UNITED (4-3-3): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Joelinton, Gonzalez, Willock; Murphy, Wissa, Barnes. Allenatore: Matthias Jaissle.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry. Allenatore: David Moyes.
Le informazioni della partita tra Newcastle-Everton
- Competizione: Premier League 2026/27.
- Giornata: 9ª.
- Data: lunedì 2 novembre 2026.
- Orario italiano: 21:00.
- Stadio: St James’ Park, Newcastle.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.
- Streaming: NOW e Sky Go.
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