La sfida tra Newell's Old Boys e Instituto Atlético Central Córdoba nella Liga Profesional de Fútbol si preannuncia come un confronto equilibrato e molto tattico, con motivazioni differenti ma ancora importanti per entrambe le formazioni.

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Il momento delle due squadre

Il Newell’s ha ormai perso le speranze di qualificazione ai playoff, ma continua a giocare per migliorare la propria posizione in classifica e mettere al sicuro la stagione. La squadra ha mostrato risultati altalenanti, alternando qualche buona prestazione a momenti di difficoltà, soprattutto sul piano difensivo.

L’Instituto, invece, è ancora pienamente in corsa per un posto tra le prime otto e quindi per l’accesso alla fase successiva del torneo. La formazione ha dimostrato maggiore continuità nelle ultime uscite, pur senza essere sempre brillante in fase offensiva.

Il Newell’s arriva comunque da un periodo leggermente più positivo rispetto a quanto visto nel corso della stagione, con qualche risultato utile che ha dato fiducia al gruppo, mentre l’Instituto ha raccolto punti preziosi ma ha anche interrotto alcune serie positive con risultati altalenanti.

La gara si preannuncia quindi molto combattuta e probabilmente decisa da episodi, con entrambe le squadre che dovranno puntare più sulla solidità difensiva e sulla gestione dei momenti chiave che su un gioco offensivo continuo e spettacolare.

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