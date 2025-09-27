Partenza 3-0 per i californiani che dovranno però fare ancora a meno del QB titolare Brock Pourdy. Jacksonville è 2-1 e arriva nella baia senza nulla da perdere.

La week 4 di NFL si è aperta col Thursday Night fra Arizona e Seattle vinto dai Seahawks 23-30. La giornata sarà ricca di emozioni fra cui il primo match della storia giocato a Dublino con in campo Steelers e Vikings e il Sunday night da leccarsi i baffi tra Cowboys e Packers. Ma l'attenzione in questa preview va San Francisco 49ers-Jacksonville Jaguars in programma al Levi's Stadium di Santa Clara domenica 28 settembre con kick off alle ore 22,05.

Verso SF 49ers-JAX Jaguars, statistiche utili — San Francisco ha iniziato la stagione con 3 vittorie su Seattle, New Orleans e Arizona. La squadra di Shanahan è prima nella NFC West ma deve convincere con l'assenza di Brock Purdy. Interessante notare come i 49ers sono la miglior difesa della NFL con soli 49 punti concessi. Inoltre l'attacco è prima in yards passate (271 a match) e sta trovando in Ricky Pearsall un ricevitore davvero affidabile. Dall'altra parte i ragazzi di Liam Cohen hanno un record di 2-1 avendo battuto Carolina e Houston e perso contro Cincinnati. Attenzione alle corse di Travis Etienne ma anche agli interventi difensivi Jourdan Lewis già autore di 2 intercetti.

SF 49ers-JAX Jaguars, i quarterback titolari — Molto probabilmente i padroni di casa si affideranno ancora a Mac Jones visto che Purdy non è ancora al meglio. L'ex Patriots viaggia in carriera a una media di 65% di lancia completati con 57 td e 44 intercetti. Gli ospiti avranno in cabina di regia Trevor Lawrence alla quinta stagione come qb dei Jaguars con cui viaggia a 63% di passaggi riusciti, 70 td e 467 intercetti.