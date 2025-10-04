Match casalingo sulla squadra fattibile per i Cardinals (2-2) che ospitano dei disastrati Titans ancora a secco di vittorie. Ecco come vedere il match in diretta streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 18:14)

Dopo aver esaminato tutti i match delle ore 19 della week 5 di NFL tuffiamoci nel programma delle gare serali in orario italiani. Fra queste c'è Arizona Cardinals-Tennessee Titans in programma il 5 ottobre alle ore 22,05 in quel di Glandale. Con Bet365 puoi seguire Arizona-Tennessee GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere ARI Cardinals-TEN Titans in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Arizona-Tennessee è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del State Farm Stadium di Glandale direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratisArizona-Tennesseein diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

La vigilia di ARI Cardinals-TEN Titans — Nonostante un onorevole 2-2 gli Arizona Cardinals di coach Gannon sono ultimi in NFC west, sicuramente una delle division più dure dell'intera lega. La squadra a dire il vero aveva iniziato con due W salvo poi perdere due match pesanti in division contro Niners e Seahawks. Cardinals che hanno tutte le carte in regola per tornare al successo visto che a Glandale arrivano i Tennesse Titans di coach Callahan con un eloquente 0-4 con soli 51 punti segnati e ben 120 subiti e reduci da un umiliante 26-0 in casa di Houston.

I quarterback titolari di ARI Cardinals-TEN Titans — Nei Cardinals il titolare dietro la linea di scream sarà come sempre Kyler Murray che in 7 stagioni con la maglia di Arizona ha collezionato 117 td e 57 intercetti frutto di una media di 67% di passaggi completati. Dalle parti dei Titans a dirigere l'attacco sarà il rookie Cam Ward che finora ha statistiche non certo esaltanti: 58% di completati, 2 td e 1 intercetto.