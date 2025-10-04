Partenza flash per gli Eagles già 4-0 e dominanti in NFC. Ma la gara contro i Broncos (2-2) e tutt'altro che semplice. Ecco come seguire la gara della week 5 in diretta streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 17:52)

Il corposo programma della domenica di NFL che fra l'altro vede in campo anche una delle squadre più tifate in Italia ovvero i Dallas Cowboys, ci offre anche la possibilità di vedere all'opera i campioni in carica degli Eagles che ospitano i Broncos al Lincoln Financial Field alle ore 19. Con Bet365 puoi seguire Philadelphia-Denver GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere PHI Eagles-DEN Broncos in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Philadelphia-Denver è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Lincoln Finacial Field direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Philadelphia-Denver in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Qui Philadelphia Eagles, Qui Denver Broncos — I ragazzi di Nick Sirianni sono primi nella NFC east a punteggio pieno con 4 W su 4 avendo battuto nell'ordine Cowboys, Chiefs, Rams e Buccaneers in un inizio di calendario che non era di certo fra i più semplici. Attenzione però alla squadra del Colorado allenata da Sean Payton (2-2 finora), capaci di detronizzare 28-3 i Bengals settimana scorsa. Sugli scudi in queste prime 4 week JK Dobbins con 323 yards corse e Nick Bonitto con 4,5 sack. Eagles-Broncos è anche il match tra il quarto rushing team della lega e la quarta miglior squadra per turnover forzati.

I quarterback titolari di PHI Eagles-DEN Broncos — In cabina di regia per i campioni in carica il solito devastante Jalen Hurts alla sesta stagione con la casaca delle Aquile che viaggia a 64,6% di completi in carriera che hanno prodotto 85 td e 39 intercetti. Contro il gigante dei padroni di casa proverà il colpaccio il giocane Bo Nix alla sua seconda stagione da pro che con un 66% di completi ha collezionato 36 td e 16 intercetti.