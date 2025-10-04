Jets solito tank team da 0-4 in questo inizio di stagione. Cowboys che stanno sotto-performando e arrivano dal pareggio, esito rarissimo in NFL, contro i Packers. Segui la diretta live del match in streaming gratis.

Inizio di stagione disastroso per la New York del football americano. E parliamo sia dei Giantsma anche e sopratutto dei Jets che non riescono a schiodarsi da dosso il nomignolo di tank team, quello che in italiano si potrebbe tradurre come squadra materasso. I Jets ospitano i Cowboys in una gara decisamente complicata. Si gioca al MetLife Stadium domenica 5 ottobre alle ore 19. Con Bet365 puoi seguire New York Jets-Dallas Cowboys GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere NY Jets-DAL Cowboys in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso NY Jets-DAL Cowboys, le statistiche — Decisamente difficile il ruolo di coach Glenn chiamato a resuscitare una squadra, i Jets, che sembra davvero maledetta da qualche magia nera della peggior specie. Dopo 4 giornate il record è (nemmeno a dirlo) 0-4 col recenti ko 27-21 nella trasferts divisionale contro i Dolphins che "vale doppio". Dall'altra parte troviamo i Cowboys che sono partiti sotto le aspettative e sono chiamati alla rincorsa in in NFC east. La squadra di coach Schottenheimer ha vinto solo una delle 4 gare giocate e arriva dal pareggio nell'ultimo turno contro i Packers. Strano ma vero i biancoverdi hanno vinto 3 degli ultimi 4 scontri diretti degli stellati anche se stiamo parlando di gare giocate dal 2011 al2019.

I quarterback titolari di NY Jets-DAL Cowboys — I Jets si affidano al nuovo qb arrivato in estate, ovvero l'ex Bears Justin Fields che in carriera ha messo a referto 47 td e 31 intercetti su un 61% di completati. Per i Cowboys c'è il solito Dak Prescott ormai dal 2016 in blu-argento che in carriera ha messo a segno 219 td e 85 intercetti con una medi di 67% di completi.