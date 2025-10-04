derbyderbyderby streaming NFL, New Orleans-New York Giants: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Sfida della disperazione fra Saints e Giants, rispettivamente ultimi e penultimi in NFC. Guarda la diretta streaming gratis del match per vedere chi delle due formazioni uscirà dalle sabbie mobili dei bassifondi.
Proseguiamo le nostre preview sulla week 5 di NFL con la presentazione del match fra Saints e Giants, sfida in programma al Superdorme di New Orleans domenica 5 ottobre alle ore 19. Con Bet365 puoi seguire New Orleans-New York Giants GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La diretta di New Orleans-New York Giants è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Superdome direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis New Orleans-New York Giants in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Partenza shock per i nuovi Saints di coach Moore. I nero-oro sono fra le tre squdre (assieme a Jets e Titans) a non aver ancora vinto nessun match stagione. Con un record di 0-4 NOLA è in fondo alla NFC e con solo 66 punti segnati ha il peggiore attacco della lega. Nella week 4 la squadra ha ceduto 31-19 in casa dei Bills. Al Superdome arrivano i Giants, altra squadra che ha iniziato male la stagione. Ma dopo 3 sconfitte nelle prime 3 giornate i newtorkesi di coach Daboll hanno trovato la prima W dell'anno col 21-18 casalingo sui Chargers.

In campo due qb dalla scarsa esperienza. Spencer Rattler di New Orleans ha sulle spalle solo 9 gare di NFL e viaggia a 8 td e 6 intercetti col 60% di passaggi completati. Jaxson Dart di New York ha invece esordito lo scorso weekend con un 13 su 20 e 1 touchdown. Questo sarà un motivo in più per vedere Saints-Giants.

