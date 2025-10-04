Nonostante il ko contro i Rams i Colts sono la seconda miglior squadra in AFC., conference in cui invece i Rainders navigano nei bassifondi. Ecco come seguire la diretta streaming del match.

Altre settimana "europea" per la NFL. Dopo la tappa di Dublino questa domenica toccherà a Londra. Dall'altra parte dell'oceano invece solita domenica con programma fra le 19 e le 22. In questa preview vi parliamo del match fra gli Indianapolis Colts e i Las Vegas Raiders in programma il 5 ottobre al Lucas Oli Stadium. Con Bet365 puoi seguire Indianapolis-Las Vegas GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere IND Colts- LV Raiders in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Indianapolis-Las Vegas è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Lucas Olis Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Indianapolis-Las Vegas in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

IND Colts- LV Raiders, come arrivano i due team al match — Dopo 3 vittorie consecutive contro Dolphins, Broncos e Titans, i Colts di coach Steichen sono caduti 27-20 in casa dei Rams. Questo però non ha impedito a Indy di rimanere in testa alla AFC south grazie anche al quarto attacco della lega per yards guadagnate e a Jonathan Taylor miglior running back finora con 411 yards corse. Nella città dele 500 miglia arrivano i Raiders di coach Carrol ultimi nella AFC west con 1 vittorie 3 sconfitte e un ultimo turno sortunato con il ko interno contro i Bears 24-25. L'ultimo scontro scontro datato 2023, successo interno 23-20 per i Colts.

I quarterback titolari di IND Colts- LV Raiders — Daniel Jones si sta diostrando un acquisto di primissima fascia. L'ex Giants sta trascinando i Colts in questo inizio di stagione e con 1078 yards è il terzo miglior quarteback della lega. Jones si scontrerà con Geno Smith, anche lui arrivato in estate nel nuovo team viaggia in carriera a 64% di passaggi completati con 105 td e 72 intercetti.