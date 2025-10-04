NFL, Carolina-Miami: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Sia Panthers che Dolphins hanno un record di 1 vittorie e 3 sconfitte e sono quindi a caccia di un successo vitale per non peggiorare ancora la propria classifica. Scopri come vedere il live streaming.

Redazione Derby Derby Derby 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 13:49)

La week 5 di NFL è iniziata con un Thursday Nightricco di emozioni con la vittoria agli over time dei 49ers nel match divisionale contro i Rams. Domenica alle 19 solita scorpacciata di match fra cui Carolina Panthers-Miami Dolphins.Con Bet365 puoi seguire Carolina-Miami GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere CAR Panthers-MIA Dolphins in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Carolina-Miami è disponibile su Bet365 per gli utenti registrati. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Preview CAR Panthers-MIA Dolphins — I panthers di coach Canales sono terzi in NFL south con un record di 1-3 e arrivano dal pesante ko 42-13 in casa dei New England Patriots. Inoltre con soli 75 punti segnati Carolina ha uno degli attacchi meno prolifici della lega. Anche Dolphins di Mike McDaniel sono terzi nella loro division (AFC east) con lo stesso record dei rivali ma nella week 4 hanno trovato il primo successo stagionale 27-21 in casa contro i Jets. Fra i giocatori più in forma di Miami citiamo Jordyn Brooks, milgior placcatore di questo inizio annata con 44 tackle.

I quarterback titolari di CAR Panthers-MIA Dolphins — I padroni di casa si affidano dal 2023 al braccio di Bryce Young, alla sua terza stagione con la casacca nerazzurra e che finora ha una media del 60,3% di completati che hanno fruttato 26 td e 19 intercetti. Sesta stagione invece in Florida per Tua Tagovaiola che in NFL vanta un ottimo 68% di passaggi completati con 100 td e 44 intercetti.