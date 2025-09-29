Padroni di casa chiamati a proseguire il filotto di imbattibilità (11 mesi) al Mile High Stadium. Ospiti rimaneggiati vista l'assenza del qb Joe Burrow. Scopri come vedere gratuitamente la diretta streaming di Denver-Cincinnati.

Tante emozioni nella notte di NFL: dalla storica sfida di Dublino, prima volta della lega in Irlanda alla sconfitta contro pronostico dei 49ers in casa contro i Jaguarsa fino al pareggio nella notte in Cowboys-Packers. La week 4 di NFL proseguirà e terminerà con ben 2 monday night, ultimo dei quali quello fra Denver Broncos e Cincinnati Bengals in programma alle 2,15 al Mile High Stadium. Con Bet365 puoi seguire Broncos-Bengals GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La diretta di Broncos-Bengals è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell'incontro. Un'occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Mile High Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisBroncos-Bengals in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso il Monday Night: DEN Broncos-CIN Bengals — In questo secondo monday night i padroni di casa allenati da coach Payton sono terzi in AFC west con 1 vittoria (quella all'esordio contro Tennessee) e 2 sconfitte contro Indianapolis e LA Chargers. Il Mile High Stadiu è però un fortino visto che davanti al proprio pubblico Denver ha vinto 7 match consecutivi con ultimo ko nell'ottobre 2024. Gli ospiti guidati da coach Taylor sono invece secondo in AFC north avendo battuto Cleveland e Jacksonville nelle prime due giornate ma assaporando la prima sconfitta settimana scorsa contro Minnesota con un perentorio 48-10 in trasferta. Nella scorsa stagione testa a testa a campi invertiti con la vittoria all'over time per Cincy.

I quarterback titolari di DEN Broncos-CIN Bengals — Seconda stagione in NFL per Bo Nix che lo scorso anno chiuse con un record 10-9 uscendo alle wild cards. I numeri dell'ex Oregon parlando di un 66% di passaggi completati con 30 td e 14 intercetti. Dall'altra parte gli ospiti dovranno fare a meno dell'infortunato Joe Burrow e si affideranno alla sua riserva Jake Browning dal 2019 in NFL ma con solo 19 presenze (8 da partente) sulle spalle. Le sue statistiche ci dicono che ha un 70% di passaggi completati con rapporto 14-10 fra td e intercetti.