NFL, Jacksonville-Seattle: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

I Jaguars continuano a lasciare tutti a bocca aperta per un inizio di stagione a dir poco ambizioso. A Jacksonville arrivano i Seahawks che sono invece reduci dal ko di Tampa Bay. Ecco come seguire il live streaming del match.

Redazione Derby Derby Derby 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 10:41)

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato di vedere Jacksonville in cima alla AFC dopo 5 giornate di NFL. Eppure eccoci qui a esaminare la sfida fra Jaguars e Seahwks di domenica 12 ottobre alle ore 19 parlando dei padroni di casa come una delle squadre più on fire del momento. Con Bet365 puoi seguire Indianapolis-Arizona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere JAX Jaguars-SEA Seahawks in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Jacksonville-Seattle è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Ever Bank Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Jacksonville-Seattle in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Qui Jacksonville Jaguars, Qui Seattle Seahawks — Due squadre della AFC south al comando della conference. Una è Indianpolis e l'altra è Jacksonville. I Jaguars così come i Colts hanno collezionato 4 W e 1 L ma con 3 vittorie di fila sono la formazione con il filotto verde migliore di tutta la AFC. L'ultimo successo per i ragazzi di Liam Cohen, squadra tostissima sulla corse col suo Etienne e leader nei turnover (ben 8) è arrivata nel 31-28 contro i campioni di conference in carica, i KC Chiefs. Ecco perchè per i Seahawks, che col loro onorevole 3-2 non stanno certo sfigurando, sarà una trasferta davvero dura e sopratutto perchè i team di coach McDonald arriva da un tiratissimo ko 38-35 in casa dei Buccaneers. Jacksonville e Seattle di ritrovano a 4 anni di distanza dall'ultimo socntro diretto quando i Seahawks vinsero facile 31-7.

I quarterback titolari di JAX Jaguars-SEA Seahawks — A dirigere i giochi per i Jaguars ci sarà come sempre Trevor Lawrence, alla sua quinta stagione da pro tutte a Jacksonville. Per lui dal 2021 63% di passaggi completati e un bilancio di 75 touchdown e 51 intercetti. Seattle si affiderà invece al braccio dell'esperto Sam Darnold che in carriera viaggia a una media del 61% di completati con 100 td e 70 intercetti.