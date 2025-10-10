derbyderbyderby streaming NFL, Jacksonville-Seattle: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

NFL IN STREAMING

NFL, Jacksonville-Seattle: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

NFL, Jacksonville-Seattle: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE - immagine 1
I Jaguars continuano a lasciare tutti a bocca aperta per un inizio di stagione a dir poco ambizioso. A Jacksonville arrivano i Seahawks che sono invece reduci dal ko di Tampa Bay. Ecco come seguire il live streaming del match.
Redazione Derby Derby Derby

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato di vedere Jacksonville in cima alla AFC dopo 5 giornate di NFL. Eppure eccoci qui a esaminare la sfida fra Jaguars e Seahwks di domenica 12 ottobre alle ore 19 parlando dei padroni di casa come una delle squadre più on fire del momento. Con Bet365 puoi seguire Indianapolis-Arizona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere JAX Jaguars-SEA Seahawks in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta di Jacksonville-Seattle è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Ever Bank Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Jacksonville-Seattle in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

NFL, Jacksonville-Seattle: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE- immagine 2
 (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

Qui Jacksonville Jaguars, Qui Seattle Seahawks

—  

Due squadre della AFC south al comando della conference. Una è Indianpolis e l'altra è Jacksonville. I Jaguars così come i Colts hanno collezionato 4 W e 1 L ma con 3 vittorie di fila sono la formazione con il filotto verde migliore di tutta la AFC. L'ultimo successo per i ragazzi di Liam Cohen, squadra tostissima sulla corse col suo Etienne e leader nei turnover (ben 8) è arrivata nel 31-28 contro i campioni di conference in carica, i KC Chiefs. Ecco perchè per i Seahawks, che col loro onorevole 3-2 non stanno certo sfigurando, sarà una trasferta davvero dura e sopratutto perchè i team di coach McDonald arriva da un tiratissimo ko 38-35 in casa dei Buccaneers. Jacksonville e Seattle di ritrovano a 4 anni di distanza dall'ultimo socntro diretto quando i Seahawks vinsero facile 31-7.

I quarterback titolari di JAX Jaguars-SEA Seahawks

—  

A dirigere i giochi per i Jaguars ci sarà come sempre Trevor Lawrence, alla sua quinta stagione da pro tutte a Jacksonville. Per lui dal 2021 63% di passaggi completati e un bilancio di 75 touchdown e 51 intercetti. Seattle si affiderà invece al braccio dell'esperto Sam Darnold che in carriera viaggia a una media del 61% di completati con 100 td e 70 intercetti.

Leggi anche
Pineto-Livorno, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Vicenza-Virtus Verona, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA