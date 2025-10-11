Chiefs che non riescono a dare continuità a una stagione quantomeno difficile. Lions in formissa con 4 vittorie consecutive. Ecco come vedere il sunday night della week 6 di NFL in streaming live gratis.

Redazione Derby Derby Derby 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 19:13)

Il Sunday Night di NFL chiude il programma della domenica e in genere lo fa sempre con una gara di altissimo livello. E Kansas City-Detroit non tradirà certo le attese. Il match, valido per la week 6 è in palinsesto alle ore 2,3o di notte. Con Bet365 puoi seguire Kansas City-Detroit GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere KC Chiefs-DET Lions in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Kansas City-Detroit è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida delArrowhead Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Kansas City-Detroit in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso il sunday night: KC Chiefs-DET Lions — Inizio di stagione a dir poco complicato per i campione AFC allenati da coach Reid che al momento sono solo terzi in AFC west con un record di 2 vittorie e 3 sconfitte, ultima delle quali 31-28 contro Jacksonville. All'Arrowhead arrivano i Lions che sono la squadra più on fire del campionato con un filotto di 4 W di fila e sono chiamati a difendere la testa della NFC. Gli uomini di coach Campbell, che vantano un St.Brown da 407 yards conquitate su ricezione, arrivano dalla vittoria 37-24 contro i Bengals. Gli ultimi 3 scontri diretti fra i due team hanno sempre visto saltare il fattore campo.

I quarterback titolari di KC Chiefs-DET Lions — Cosa accade se compariamo le statistiche di carriera di Patrick Mahomes dei Chiefs con quelle di Jared Goff dei Lions? Il QB di KC ha esordito in NFL nel 2017 mentre quello di Detroit nel 2016. Mahomes vanta numeri leggermente migliori del collega: 66% di passaggi completati contro 65%; 252 td contro 231 e 75 intercetti contro 96.