Sia Vegas che Chicago hanno iniziato la stagione con un record di 1-2 ma gli ospiti arrivano da una sorprendente vittoria contro i Cowboys che li fa arrivare a questo match carichi a mille. Ecco come vedere Raiders-Bears in diretta streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 12:35)

Mentre gli occhi del vecchio continente sono puntati sullo storico evento di Dublino con in campo Steelers e Vikings, dall'altra parte dell'oceano si gioca col consueto doppio spezzaino domenicale con orari italiani alle 19 e alle 22 circa. Fra i match serali in programma la nostra attenzione sulla sfida tra Las Vegas Raiders e Chicago Bears dell'Allegiant Stadium. Con Bet365 puoi seguire Raiders-BearsGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere LV Raiders-CHI Bears in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Raiders-Bears è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Allegiant Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Raiders-Bears in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

La vigilia di LV Raiders-CHI Bears — Las Vegas arriva a questo match con un record di 1-2. Dopo aver battuto battuto i Patriotsall'esordio è poi caduta prima contro i Chargers e quindi contro i commanders. La squadra dell'ex head coach dei Seahawks Pete Carroll deve ancora trovare il giusto feeling con la strategia di gioco del nuovo allenatore e per farlo potrebbe servire ancora del tempo. Dall'altra parte ci sono i Bears anch'essi con record 1-2 ma reduci da un sorprendente 31-14 sui Cowboys che ha gasato l'intero ambiente. Tra gli elementi più on fire di Chacago citiamo Tremaine Edmunds con già 2 intercetti all'attivo.

I quarterback titolari di LV Raiders-CHI Bears — L'ambiente di Vegas ha grandi aspettatitve su Geno Smith, quarterback che è stato appositamente portato da Carroll da Seattle alla città dell'azzardo. Smith sta già performando alla grande visto che è terzo per yards lanciate (860). Il suo alter ego sarà Caleb Williams, arrivato in pompa magno l'anno scorso come rookie e che finora ha un record di 62% di completi e 27 td a fronte di 7 intercetti.