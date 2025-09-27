Dopo la sconfitta contro gli Eagles i Rams cercano il riscatto davanti al proprio pubblico. Ma al SoFi Stadium arrivano i lanciatissimi ed imbattuti Indianapolis Colts in un match che promette spettacolo. Ecco come seguirlo in streaming live gratis.

Redazione Derby Derby Derby 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 18:11)

La week 4 della NFL 2025 verrà ricordata nella storia per il primo match giocato a Dublino. Ma nel pomeriggio e nella serata americana sono tante le sfide che promettono spettacolo e che potrebbero essere più equilibrate e incerte di quanto non dicano gli sperti. Fra questi c'è senza subbio Los Angeles Rams-Indianpolis Colts, sfida in programma domenica 28 settembre alle ore 22,05. Con Bet365 puoi seguire Rams-Colts GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove LA Rams - IND Colts in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida dello SoFi Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Rams-Colts in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

LA Rams - IND Colts, come arrivano i due team al match — I Los Angeles Rams inseriti nella NFC West, dopo le vittorie iniziali contro Texans e Titans hanno assaporato la prima sconfitta stagionale nella trasferta in casa degli Eagles 26-33. Nelle prime gare per il roster di coach McVay stanno brillando il wide receiver Puka Nacua con 33 yards conquistate e il linebacker Byron Young con già 4 sack all'attivo. Al SoFi Stadium arriva una delle sei franchigie ancora imbattute ovvero quei Colts che finora hanno avuto la meglio di Dolphins, Broncos e Titans con gli uomini di coach Steichen trascinati dalle corse di Johnatan Taylor con 338 yards conquistate finora. Le due formazioni non si incrociano dal 2023 quando, a campi invertiti, LA espugnò Indy all'overtime.

I quarterback titolari di LA Rams - IND Colts — I padroni si affideranno come al solito a Matthew Stafford alla sua quinta stagione in gialloblu che vanta un 63% di completati in carriera con 380 td e 189 intercetti. Il suo dirimpettaio in biancoblu sarà l'ex NY Giants Daniel Jones. Il nuovo arrivato viaggia ad una media di 64% di passaggi completati che hanno portato 70 td e 47 intercetti.