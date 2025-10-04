Sfida di conference fra Seahawks e Buccaneers entrambi a 3-1 in questo inizio stagione. Match da non perdere e visibile in diretta streaming gratis. In questo articolo ti spieghiamo come.

Redazione Derby Derby Derby 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 18:37)

I match di conference sono quelli che pesano maggiormente, appena dopo le gare divisionali. Nel programma della sera di NFL per la week 5 spicca la sfida del Lumen Field tra Seattle e Tampa Bay, due franchigie che stanno facendo molto bene in questo inizio di stagione. Con Bet365 puoi seguire Seattle-Tampa Bay GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere SEA Seahawks-TB Buccaneers in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Seattle-Tampa Bay è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Lumen Field direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Seattle-Tampa Bay in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso SEA Seahawks-TB Buccaneers, come stanno i due team — Partiti con una sconfitta divisionale contro i 49ers, i ragazzi di coach MacDonald hanno prontamente reagito con 3 successi di fila ultimo dei quali 23-20 in casa dei Cardinals. Seattle se la dovrà vedere contro la quarta miglior difesa per yards concesse ovvero quella dei Buccaneers di Todd Bowles che così come i Seahwks naviga in NFC con un record di 3-1 dopo aver tenuto testa nell'ultima settimana ai campioni in carica di Phila perdendo solo 31-25. In questa sfida alla difesa di Tampa vedramo quanto spazio troverà il WR di Seattle Smith-Njigba secondo miglior ricevitore per yards guadagnate in questo inizio di anno.

I quarterback titolari di SEA Seahawks-TB Buccaneers — Sam Darnold ha lanciato una nuova sfida alla lega passando in estate a Seattle e finora portando ottimi risultati. Il qb dei padroni di casa in carriera vanta il 61% di passaggi completi con 100 td e 70 intercetti. A sfidare il rumore del Lumen Field sarà Baker Mayfield alla sua terza stagione in Florida e con 176 td e 90 intercetti frutto dei suoi 63% di passaggi riusciti.