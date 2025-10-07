I vice campioni degli Oilers e i Flames aprono la stagione con un derby canadese valido per la pacific division. Le due formazioni si sono affromtate in pre-season con una vittoria a testa. Segui il live streaming gratuito del match.

Redazione Derby Derby Derby 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 12:58)

Questa sera alle 23,30 prende il via la stagione 2025/2026 di NHL e lo fa con i campioni in carica dei Florida Panthers che sfidano i Chicago Blackhwks. Nella serata notte tra mercoledì e giovedì alle ore 4,00 invece toccherà fra le altre a Edmonton Oilers e Calgary Flames nella cornice del Roger Place. Con Bet365 puoi seguire Edmonton-Calgary GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere la EDM Oilers-CGY Flames in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Edmonton-Calgary è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NHL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Edmonton-Calgary in diretta live. Puoi guardare la stagione di NHL anche su Sky Sport ma in quel caso il brodcaster satellitare darà il diretta solo alcuni match selezionati a differenza di Bet365 che ha invece i diritti dell'intera stagione.

EDM Oilers-CGY Flames, i numeri della pre-season — Gli Oilers arrivano ai nastri di partenza della nuova stagione con grandi ambizioni dopo aver raggiunto lo scorso anno le finals perse poi contro Florida per 4-2. I biancoblu hanno giocato 8 match in pre stagione e hanno ottenuto un record di perfetto equilibrio con 4 vittorie e 4 sconfitte. Record 3-5 invece per i Calgary Flames su cui gli analisti nutrono meno fiducia dopo che nella scorsa annata i giallorossi non sono nemmeno riusciti a staccare un pass per le wild cards. Fra i dati più significativi ci sono però quelli relativi agli ultimi 5 scontri diretti giocati al Roger Place dove i padroni di casa hanno vinto una sola volta.

Probabili formazioni EDM Oilers-CGY Flames — EDMONTON OILER - Skinner, Ekholm, Bouchard, Frederic, McDavid, Draisaitl. All. Knoblauch.

CALGARY FLAMES - Prosvetov, Weegar, Hanley, Sharangovic, Kadri, Farabee. All. Huska.