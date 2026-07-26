Il Mubadala DC Open di Washington regala al primo turno una sfida dal grande fascino tra due giocatori che, in passato, hanno conosciuto palcoscenici molto diversi rispetto alla loro attuale posizione in classifica. Kei Nishikori torna infatti protagonista nella capitale statunitense dopo cinque anni di assenza e affronta il giovane cinese Juncheng Shang in un derby tutto asiatico.

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Il momento dei due tennisti

Nishikori è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Il giapponese è stato uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale nell’ultimo decennio, arrivando fino alla quarta posizione del ranking ATP e conquistando il titolo proprio a Washington, dove nel 2015 riuscì a imporsi nel torneo.

Il ritorno sul cemento americano rappresenta quindi un momento speciale per l’ex campione dell’ATP 500. Dopo anni complicati segnati da infortuni e difficoltà fisiche, Nishikori prova a ritrovare continuità e quelle sensazioni che lo avevano portato ai vertici del circuito.

Dall’altra parte della rete ci sarà Juncheng Shang, altro talento asiatico che ha già vissuto momenti importanti nonostante la giovane età. Il cinese è stato considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e, in passato, è riuscito anche lui a entrare nella top 50 mondiale.

Oggi entrambi i giocatori sono però lontani dalle posizioni che avevano occupato in passato. Nishikori e Shang si trovano infatti fuori dalla top 300 del ranking ATP, alla ricerca di una nuova occasione per rilanciarsi e dimostrare di poter ancora competere ad alti livelli.

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