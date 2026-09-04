L'Allianz Riviera ospita una sfida importante per il cammino iniziale di Nizza e Le Mans. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 20:45, nel terzo turno di Ligue 1: i padroni di casa sono a 1 punto dopo le prime due giornate, mentre gli ospiti hanno raccolto 1 punto e cercano una vittoria che permetta loro di cambiare passo. Nizza-Le Mans è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI NIZZA-LE MANS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Nizza-Le Mans. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Nizza-Le Mans in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

, piattaforma ufficiale che propone il 100% delle partite di Ligue 1 nella stagione 2026/27. Il match inizierà sabato

e potrà essere seguito da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Nizza-Le Mans

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Nizza-Le Mans tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Nizza-Le Mans: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 all'

di Nizza. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

.

Partita: Nizza-Le Mans

Competizione: Ligue 1

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Allianz Riviera

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, il Nizza è a quota 1 punto, così come il Le Mans. Gli Aiglons hanno pareggiato 0-0 contro il Lorient all'esordio, prima di perdere 3-0 sul campo del Paris FC; il Le Mans ha invece pareggiato 2-2 contro il Brest nella prima giornata e perso 3-2 contro il Rennes nella seconda.

Il momento del Nizza

Il

arriva alla terza giornata dopo una settimana complicata. La squadra di

, nuovo allenatore degli Aiglons per la stagione 2026/27, aveva iniziato con il pareggio senza reti contro il Lorient, ma è stata poi battuta 3-0 dal Paris FC allo Stade Jean-Bouin. La sconfitta ha lasciato il Nizza a quota

, rendendo particolarmente importante la sfida casalinga contro il Le Mans.

Pantaloni ha già mostrato di voler puntare su una struttura con difesa a tre, utilizzata anche nell'ultima gara ufficiale. Tra i giocatori più importanti ci sono Yehvann Diouf, arrivato in estate per difendere la porta, Jonathan Clauss, Youssouf Ndayishimiye, Axel Witsel e Sofiane Diop. In attacco il club può contare anche su Elye Wahi, che contro il Paris FC è partito dalla panchina.

Il confronto con il Le Mans rappresenta quindi un'occasione per il Nizza di reagire immediatamente. Il fattore Allianz Riviera può diventare importante per una squadra che, dopo due giornate, ha ancora bisogno di trovare maggiore efficacia nella fase offensiva.

Il momento del Le Mans

Il

ha conquistato un solo punto nelle prime due giornate, ma ha mostrato una buona capacità realizzativa. Dopo il 2-2 interno contro il Brest, la squadra di

ha perso 3-2 contro il Rennes al Roazhon Park, in una partita nella quale la doppietta di

aveva permesso ai neopromossi di rispondere due volte ai padroni di casa.

Proprio Mafouta rappresenta uno degli uomini più interessanti del reparto offensivo del Le Mans, già autore di due reti nella seconda giornata. Al suo fianco, Videira può contare su Dame Gueye, mentre a centrocampo hanno trovato spazio con continuità Lucas Buadés, Lucas Bretelle, Adil Bourabaa e Lucas Calodat. In difesa, invece, Noa Boissé, Théo Eyoum e Harold Voyer hanno composto il terzetto titolare contro il Rennes.

La trasferta all'Allianz Riviera sarà un test significativo per il Le Mans, che dovrà cercare di mantenere la pericolosità mostrata nelle prime due giornate senza concedere troppo a una squadra tecnicamente superiore. Un risultato positivo permetterebbe ai neopromossi di dare continuità al percorso di adattamento alla Ligue 1.

Le probabili formazioni di Nizza-Le Mans

Il Nizza

già utilizzato da Pantaloni nella gara contro il Paris FC. Diouf dovrebbe essere confermato tra i pali, con Mandza, Ndayishimiye e Abdelmonem davanti a lui. Clauss e Nkounkou possono agire sulle corsie, mentre Witsel e Coulibaly sono candidati alla zona centrale. Sulla trequarti spazio a

e

, con Ngoumou possibile riferimento offensivo, ma occhio a Wahi che potrebbe vincere il ballottaggio. La presenza di alcuni giocatori, tra cui Jonathan Clauss e Sofiane Diop, è comunque da monitorare in vista del calcio d'inizio.

Il Le Mans potrebbe rispondere con il 3-1-4-2 visto nell'ultima gara contro il Rennes. Kocik dovrebbe difendere la porta, con Boissé, Eyoum e Yover nel terzetto difensivo. Lauray può agire davanti alla difesa, mentre Buadés, Bretelle e Bourabaa sono candidati a completare il centrocampo insieme a Calodat. In attacco, Mafouta e Gueye rappresentano la coppia più probabile.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mandza, Ndayishimiye, Abdelmonem; Clauss, Witsel, Coulibaly, Nkounkou; Hein, Diop; Wahi. Allenatore: Pantaloni.

LE MANS (3-1-4-2): Kocik; Boissé, Eyoum, Yover; Lauray; Buadés, Bretelle, Bourabaa, Calodat; Mafouta, Gueye. Allenatore: Videira.