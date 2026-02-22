Nizza-Lorient: lo streaming gratis del match della Ligue1

Nizza-Lorient si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15 all’Allianz Riviera, gara valida per la 23ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 22 febbraio - 10:16

All’Allianz Riviera va in scena una sfida che può indirizzare in modo decisivo la seconda parte della stagione. Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17:15, si gioca Nizza-Lorient in grande fiducia, in un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe affamate di punti. I padroni di casa cercano stabilità e continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti sognano di consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica e avvicinarsi alla zona europea.

Dove vedere Nizza-Lorient in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento del Nizza — Il Nizza sta vivendo una stagione complicata e ben al di sotto delle aspettative iniziali. La squadra allenata da Claude Puel occupa attualmente la parte bassa della classifica e ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto preoccupanti. Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta che ha interrotto una breve serie positiva, confermando le difficoltà di continuità. Il problema principale resta la fase difensiva, con troppi gol subiti e una sensazione generale di fragilità nei momenti chiave della partita. Anche l’attacco ha perso uno dei suoi riferimenti, con l’assenza di Elye Wahi che limita le opzioni offensive. Nonostante ciò, il fattore campo rappresenta una risorsa importante: davanti ai propri tifosi il Nizza sa alzare il livello di intensità e cercherà di sfruttare questa gara per rilanciarsi.

Momento del Lorient — Il Lorient arriva a questa sfida con uno stato di forma diametralmente opposto. La squadra guidata da Pantaloni è una delle più in forma del campionato, con una sola sconfitta nelle ultime undici partite e un rendimento che ha permesso ai Merlus di avvicinarsi alla zona europea. Il gruppo ha trovato equilibrio tra fase difensiva e capacità offensiva, mostrando grande solidità e maturità tattica. La fiducia è alta e la squadra sembra consapevole dei propri mezzi. Il Lorient ha dimostrato di saper gestire bene anche le partite in trasferta, grazie a un’organizzazione compatta e alla capacità di colpire nei momenti decisivi.

Probabili formazioni di Nizza-Lorient — Il Nizza dovrebbe affidarsi a Dupé tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Clauss e Abdi sulle corsie laterali, con Dante e Oppong al centro. In mezzo al campo Sanson e Vanhoutte avranno il compito di garantire equilibrio e qualità nella costruzione. Sulla trequarti spazio a Cho, Diop e Louchet, incaricati di supportare Diallo, che agirà come riferimento offensivo principale.

Il Lorient dovrebbe rispondere con Mvogo in porta e una difesa a tre formata da Meïté, Talbi e Yongwa. Sulle fasce agiranno Le Bris e Kouassi, fondamentali per garantire spinta e copertura. In mezzo al campo spazio alla coppia Avom-Abergel, mentre Makengo e Pagis agiranno alle spalle di Dieng, unico riferimento offensivo.

Nizza (4-2-3-1): Dupé; Clauss, Oppong, Dante, Abdi; Sanson, Vanhoutte; Cho, Diop, Louchet; Diallo.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Meïté, Talbi, Yongwa; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Dieng.

