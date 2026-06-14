La sfida di tennis tra Cameron Norrie e Davidovich è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un match interessante tra due giocatori molto solidi e abituati a questo livello di competizione, con in palio l’accesso al turno successivo del torneo sull’erba londinese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Norrie arriva a questo appuntamento con la voglia di sfruttare il fattore campo e la propria grande solidità da fondo campo. Il britannico è un giocatore costante, capace di tenere alto il ritmo degli scambi e mettere pressione agli avversari con la sua regolarità.

Davidovich, invece, è un tennista esperto e molto affidabile nei match di questo tipo. Lo spagnolo cercherà di far valere ordine tattico, continuità e capacità di gestione dei momenti chiave.

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Il momento dei due tennisti

Norrie proverà a imporre ritmo e continuità negli scambi per sfruttare anche il supporto del pubblico di casa.

Davidovich cercherà invece di gestire la partita con esperienza, cercando di spezzare il ritmo dell’avversario e colpire nei momenti decisivi.

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