Norvegia-Portogallo si gioca domenica 27 settembre alle ore 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, nella seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, Lega A, Gruppo A4. Entrambe le nazionali hanno conquistato i tre punti all’esordio: la Norvegia ha superato la Danimarca per 3-2, mentre il Portogallo ha battuto il Galles per 1-0.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Norvegia di Ståle Solbakken arriva alla sfida forte della doppietta di Erling Haaland contro la Danimarca, mentre il Portogallo di Jorge Jesus ha iniziato la nuova gestione con il successo di misura sul Galles firmato João Félix. In palio c’è la possibilità di restare a punteggio pieno nel Gruppo A4.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Norvegia-Portogallo in TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in

, quindi gratuitamente in chiaro, oltre che su

. Per lo streaming saranno disponibili

per gli utenti abilitati. La telecronaca su Sky sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Norvegia

La

si presenta all’appuntamento con tre punti dopo il 3-2 sulla Danimarca. La squadra di

, alla sua prima esperienza in Lega A dopo la promozione ottenuta nella precedente edizione, ha mostrato subito la propria pericolosità offensiva. Il riferimento principale resta

, autore di una doppietta all’esordio e già a quota 64 gol in 56 presenze con la nazionale.

Accanto al centravanti del Manchester City, il sistema norvegese può contare sulla qualità di Martin Ødegaard, sulla fisicità di Sander Berge e sull'imprevedibilità di Oscar Bobb. La sfida contro il Portogallo rappresenta però un test differente, perché i padroni di casa dovranno trovare spazi contro una squadra abituata a controllare il pallone e a difendere con grande densità. Ad ogni modo, ogni sfida di questo calibro rappresenta per la Nazionale Norvegese un ulteriore banco di prova dove misurare la sua reale forza, perché l'intero movimento calcistico norvegese sta vivendo un'era d'oro in cui i giocatori talentuosi non sono mai stati così abbondanti.

Portogallo

Il

ha iniziato la Nations League con l’1-0 sul Galles e si presenta a Oslo da campione in carica della competizione. La nuova gestione di

ha quindi debuttato con una vittoria, anche se la nazionale portoghese ha dovuto affidarsi a un solo gol per superare la formazione gallese. Ancora luci e ombre per i portoghesi, che sembrano ancora non aver trovato la giusta amalgama per puntare a traguardi più ambiziosi.

La principale attenzione sarà inevitabilmente rivolta a Cristiano Ronaldo, confermato nel progetto della nuova gestione. Alle sue spalle il Portogallo può contare sulla qualità di Bruno Fernandes, Vitinha e Bernardo Silva, oltre a João Félix che ha già trovato il gol decisivo nella prima giornata. La trasferta di Oslo permetterà di valutare la squadra portoghese contro una delle formazioni più aggressive del raggruppamento.

Le chiavi della partita

Il duello più atteso sarà quello tra

. La Norvegia può cercare rapidamente la profondità sfruttando la velocità dei propri attaccanti, mentre il Portogallo dovrà evitare di concedere campo al centravanti norvegese.

Sul fronte opposto, la qualità del centrocampo portoghese potrebbe rappresentare una delle chiavi per togliere ritmo ai padroni di casa. Bruno Fernandes e Vitinha avranno il compito di gestire il possesso e trovare Ronaldo tra le linee o nell’area di rigore. Potrebbe venir fuori una gara divertente e ricca di gol, viste le premesse.

Norvegia-Portogallo: data, orario e canali

Partita: Norvegia-Portogallo

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo A4

Data: domenica 27 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Ullevaal Stadion, Oslo

Diretta TV: TV8 e Sky Sport Uno

Diretta streaming ufficiale: NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo

Le probabili formazioni

La

dovrebbe confermare una struttura offensiva con Haaland riferimento centrale e Ødegaard nel reparto di centrocampo. Dopo l’espulsione rimediata contro la Danimarca, David Møller Wolfe è squalificato e non sarà disponibile per la sfida contro il Portogallo. Oscar Bobb dovrebbe invece conservare il posto nel tridente, con Andreas Schjelderup candidato sull’altra fascia.

Il Portogallo dovrebbe presentarsi con Diogo Costa in porta e una difesa guidata da Rúben Dias. A centrocampo Jorge Jesus potrebbe inserire João Neves accanto a Vitinha e Bruno Fernandes, mentre in attacco sono attesi Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Ødegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, João Félix.