La sfida tra Norvegia e Senegal mette di fronte due squadre che arrivano con sensazioni opposte dopo la prima giornata del Gruppo I del Mondiale 2026.

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Da una parte i norvegesi, partiti forte con una vittoria netta contro l’Iraq e già con la possibilità di avvicinare in modo concreto la qualificazione. Dall’altra il Senegal, fermato all’esordio dalla Francia (3-1) e costretto a inseguire per non complicarsi il cammino in un girone che si è subito rivelato molto impegnativo.

Dove vedere Norvegia-Senegal in diretta TV e streaming ufficiale

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Qui Norvegia

Lasi presenta a questa gara con grande fiducia e un’identità ormai chiara. La selezione diha iniziato il torneo nel migliore dei modi, confermando quanto di buono mostrato già nel percorso di qualificazione europeo chiuso a punteggio pieno.

Il 4-1 all’esordio contro l’Iraq ha evidenziato una squadra solida, organizzata e soprattutto trascinata da un reparto offensivo di altissimo livello. La presenza di un leader come Erling Haaland rappresenta il punto di riferimento assoluto di un gruppo che, però, può contare anche su qualità diffusa e soluzioni diverse in fase offensiva. L’obiettivo è chiaro: sfruttare questo momento positivo per indirizzare subito il discorso qualificazione.

Qui Senegal

Il, invece, arriva con la necessità di reagire dopo una sconfitta che lascia comunque qualche indicazione positiva. Contro la, ihanno disputato una buona prova soprattutto nel primo tempo, creando occasioni importanti ma mancando di concretezza sotto porta.

La squadra guidata da Pape Thiaw ha dimostrato di poter reggere il confronto sul piano dell’intensità, ma ora serve un salto di qualità nei momenti decisivi. Con giocatori esperti come Sadio Mané e un gruppo fisico e tecnico di livello, il Senegal sa di potersi giocare ancora le proprie carte, ma ha bisogno di punti per restare pienamente in corsa.

Le probabili formazioni di Norvegia-Senegal

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.Solbakken.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Ct: Thiaw.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si aspetta una partita molto intensa e con ritmi alti, in cui laproverà a imporre la propria forza offensiva e il Senegal cercherà di sfruttare velocità e ripartenze. Iper forma e continuità, ma, chiamati a una prestazione concreta per evitare di restare già con un piede fuori dal torneo.

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