Lo streaming gratis della gara Novara-Cittadella: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
La sfida tra Novara e Cittadella si gioca domenica 19 aprile 2026 alle ore 14:30 allo stadio Silvio Piola, valida per la 37ª giornata di Serie C (Girone A), ed è visibile anche in streaming su piattaforme come Bet365.
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Dove vedere Novara-Cittadella in diretta TV ed in streaming LIVELa partita Novara-Cittadella sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Novara-Cittadella in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Novara-Cittadella in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni del Girone A di Serie C.
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