Il Girone A di Serie C propone una sfida equilibrata nella zona centrale della classifica: il Novara ospita la Giana Erminiosabato 21 febbraio alle ore 14:30. I piemontesi sono tredicesimi con 32 punti, mentre la Giana Erminio è undicesima a 35 punti, in un confronto diretto che può incidere sulle ambizioni di entrambe.
La diretta streaming
Novara-Giana Erminio, formazioni e streaming gratis: la diretta tv live
Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Novara-Giana Erminio in streaming gratis:
Dove vedere Novara-Giana Erminio in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Novara-Giana Erminio è disponibile per gli utenti registrati sulla piattaforma di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento del match.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Novara, tredicesimo con 32 punti, punta a sfruttare il fattore campo per trovare continuità e risalire la classifica. La squadra di Andrea Zanchetta cerca equilibrio tra solidità difensiva e qualità negli ultimi metri.
La Giana Erminio, undicesima a 35 punti, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla zona playoff. La formazione allenata da Francesco Valente si distingue per organizzazione tattica e compattezza tra i reparti.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Novara-Giana Erminio mettono a confronto due sistemi differenti. Il Novara dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, puntando su qualità tra le linee e ampiezza sugli esterni offensivi. La Giana Erminio risponde con il 3-5-2, modulo che garantisce densità a centrocampo e presenza offensiva con le due punte.
Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta
Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente
© RIPRODUZIONE RISERVATA