La tredicesima giornata della Serie B brasiliana propone la sfida tra Novorizontino e Nautico, due formazioni che puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. I padroni di casa arrivano all'appuntamento in un ottimo momento di forma, forti di una serie positiva che ha permesso loro di avvicinarsi alle posizioni di vertice e di alimentare le ambizioni di promozione. Il Nautico, invece, è chiamato a reagire dopo alcuni risultati negativi che hanno rallentato la sua corsa. Nonostante le recenti difficoltà, gli ospiti restano una squadra competitiva e intenzionata a tornare subito a fare punti. Si prospetta quindi una gara intensa e combattuta, con il Novorizontino che proverà a sfruttare il fattore campo per proseguire il proprio momento positivo. Guarda ora Novorizontino-Nautico GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Novorizontino-Nautico: dove vedere la Serie B brasiliana in Tv e Streaming

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Novorizontino-Nautico, probabili formazioni

: Jordi; Castrillon, Carlinhos, Patrick, Jesus; Bianqui, Naldi; Vinicius Paiva, Romulo, Galo; Robson.: Enderson Moreira

Nautico (4-2-3-1): Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Betao, Fernandes; Leonai, Wenderson; Vinicius, Dodo, Todinho; Derek. Allenatore: Helio Dos Anjos

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