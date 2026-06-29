Tra le sfide più equilibrate dei sedicesimi del Mondiale 2026 c'è quella tra Olanda e Marocco, due nazionali che hanno confermato tutto il loro valore nella fase a gironi. Gli Oranje hanno chiuso il proprio raggruppamento al primo posto grazie a un attacco devastante, mentre i Leoni dell'Atlante hanno ribadito di essere ormai una realtà del calcio internazionale dopo lo storico cammino del 2022.

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In palio c'è un posto negli ottavi di finale, con la sensazione che basti un episodio per indirizzare una gara che si preannuncia molto combattuta.

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Qui Olanda

Qui Marocco

Le probabili formazioni di Olanda-Marocco

L'diha conquistato il primo posto nel Gruppo F crescendo partita dopo partita. Dopo il pareggio all'esordio contro il, gli Oranje hanno cambiato marcia travolgendo prima laper 5-1 e poi laper 3-1. Grande protagonista è stato, già autore di tre reti, ben supportato da, mentre l'intero reparto offensivo ha dato prova di grande efficacia. L'unico attaccante ancora a secco è, ma il potenziale offensivo della formazione olandese resta tra i più interessanti del torneo.Ilha confermato quanto di buono mostrato nelle ultime grandi competizioni, chiudendo al secondo posto il Gruppo C alle spalle del. La squadra guidata daha iniziato il proprio percorso con un prezioso pareggio proprio contro la Seleção, prima di superare, dimostrando solidità e qualità in entrambe le fasi di gioco. Tra i protagonisti spiccano, già a segno tre volte nel torneo, e il capitano, leader tecnico e carismatico di una squadra sempre difficile da affrontare.Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Gravenberch, F. de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.Koeman.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'parte con un leggero vantaggio nei pronostici grazie alla qualità del proprio reparto offensivo e al percorso convincente nella fase a gironi, ma ilha già dimostrato di poter competere ad altissimo livello contro qualsiasi avversario. Ci si aspetta una partita intensa, con gli Oranje intenzionati a fare la gara attraverso il possesso e le accelerazioni dei propri attaccanti, mentre i nordafricani proveranno a sfruttare organizzazione, aggressività e ripartenze veloci. L'equilibrio potrebbe regnare a lungo e non è escluso che la qualificazione venga decisa da un episodio o da una giocata dei singoli.

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