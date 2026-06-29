Olanda-Marocco, Mondiali 2026: dove vedere la sfida valida per i sedicesimi di finale Tv, Streaming e probabili formazioni.
Il Mondiale che ci piace! Due tifosi di Marocco e Scozia si cambiano la maglia a fine partita
Tra le sfide più equilibrate dei sedicesimi del Mondiale 2026 c'è quella tra Olanda e Marocco, due nazionali che hanno confermato tutto il loro valore nella fase a gironi. Gli Oranje hanno chiuso il proprio raggruppamento al primo posto grazie a un attacco devastante, mentre i Leoni dell'Atlante hanno ribadito di essere ormai una realtà del calcio internazionale dopo lo storico cammino del 2022.
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In palio c'è un posto negli ottavi di finale, con la sensazione che basti un episodio per indirizzare una gara che si preannuncia molto combattuta.
Dove vedere Olanda-Marocco in diretta TV e streaming ufficiale
Olanda-Marocco sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.
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Qui OlandaL'Olanda di Ronald Koeman ha conquistato il primo posto nel Gruppo F crescendo partita dopo partita. Dopo il pareggio all'esordio contro il Giappone, gli Oranje hanno cambiato marcia travolgendo prima la Svezia per 5-1 e poi la Tunisia per 3-1. Grande protagonista è stato Brian Brobbey, già autore di tre reti, ben supportato da Cody Gakpo, mentre l'intero reparto offensivo ha dato prova di grande efficacia. L'unico attaccante ancora a secco è Donyell Malen, ma il potenziale offensivo della formazione olandese resta tra i più interessanti del torneo.
Qui MaroccoIl Marocco ha confermato quanto di buono mostrato nelle ultime grandi competizioni, chiudendo al secondo posto il Gruppo C alle spalle del Brasile. La squadra guidata da Tarik Sektioui Ouahbi ha iniziato il proprio percorso con un prezioso pareggio proprio contro la Seleção, prima di superare Scozia e Haiti, dimostrando solidità e qualità in entrambe le fasi di gioco. Tra i protagonisti spiccano Ismael Saibari, già a segno tre volte nel torneo, e il capitano Achraf Hakimi, leader tecnico e carismatico di una squadra sempre difficile da affrontare.
Le probabili formazioni di Olanda-MaroccoOlanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Gravenberch, F. de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo. Ct: Koeman.
Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.
Cosa aspettarsi dalla partitaL'Olanda parte con un leggero vantaggio nei pronostici grazie alla qualità del proprio reparto offensivo e al percorso convincente nella fase a gironi, ma il Marocco ha già dimostrato di poter competere ad altissimo livello contro qualsiasi avversario. Ci si aspetta una partita intensa, con gli Oranje intenzionati a fare la gara attraverso il possesso e le accelerazioni dei propri attaccanti, mentre i nordafricani proveranno a sfruttare organizzazione, aggressività e ripartenze veloci. L'equilibrio potrebbe regnare a lungo e non è escluso che la qualificazione venga decisa da un episodio o da una giocata dei singoli.
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