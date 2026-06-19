Sabato 20 giugno 2026, alle ore 19:00 italiane, l'NRG Stadium di Houston ospiterà una delle partite più intriganti della seconda giornata del Gruppo F del Mondiale 2026. Olanda e Svezia arrivano all'appuntamento con stati d'animo differenti ma con lo stesso obiettivo: avvicinarsi alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Da una parte gli Oranje cercano il primo successo dopo il pareggio all'esordio contro il Giappone, dall'altra una Svezia lanciata dal travolgente 5-1 rifilato alla Tunisia e pronta a confermare le proprie ambizioni. Sul terreno di gioco si sfideranno talento, fisicità e due filosofie calcistiche diverse, in una gara che potrebbe già indirizzare il destino del girone.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Olanda-Svezia in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Olanda-Svezia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento dell'Olanda

L'esordio contro il Giappone ha lasciato sensazioni contrastanti nella nazionale guidata da Ronald Koeman. Il 2-2 finale ha evidenziato la qualità offensiva degli Oranje ma anche alcune fragilità difensive che rischiano di pesare nel prosieguo del torneo. Per due volte l'Olanda è riuscita a portarsi avanti nel punteggio e per due volte è stata raggiunta dai giapponesi, incapace di chiudere definitivamente la partita.

Le assenze nel reparto arretrato hanno ridotto le certezze di una squadra che resta comunque tra le più talentuose della competizione. In mezzo al campo Gravenberch e De Jong garantiscono qualità e costruzione, mentre davanti Gakpo, Malen e Summerville rappresentano un tridente capace di creare pericoli in qualsiasi momento. La sfida con la Svezia assume già un'importanza enorme: un altro passo falso potrebbe complicare sensibilmente il cammino verso il primo posto del raggruppamento.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 3 giugno 2026: Rayan Aït-Nouri dell'Algeria viene contrastato da Crysencio Summerville dei Paesi Bassi durante la partita amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Algeria, disputata allo stadio De Kuip il 3 giugno 2026 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images).

Il momento della Svezia

Se c'è una nazionale che ha impressionato nella prima giornata è senza dubbio la Svezia. Il netto 5-1 inflitto alla Tunisia ha mostrato una squadra organizzata, aggressiva e soprattutto estremamente efficace negli ultimi metri. Grande protagonista è stato il tandem offensivo formato da Alexander Isak e Viktor Gyökeres, due attaccanti che insieme rappresentano uno dei reparti avanzati più completi dell'intera competizione. Entrambi hanno trovato la via della rete e hanno dimostrato una notevole intesa, elemento che rende ancora più pericolosa la formazione di Graham Potter.

A brillare è stato anche Ayari, autore di una doppietta che ha confermato la qualità di una mediana capace di accompagnare costantemente l'azione offensiva. Con tre punti già in cassaforte, la Svezia può affrontare questo appuntamento con maggiore serenità e con la consapevolezza che un risultato positivo la avvicinerebbe enormemente alla qualificazione.

SOLNA, SVEZIA - 4 giugno 2026: Yasin Ayari della Svezia durante la partita amichevole internazionale tra Svezia e Grecia, disputata alla Strawberry Arena il 4 giugno 2026 a Solna, in Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images).

La situazione del Gruppo F

Dopo la prima giornata la classifica vede la Svezia in testa con tre punti grazie alla larga vittoria sulla Tunisia. Alle sue spalle Olanda e Giappone condividono la seconda posizione dopo il pareggio dell'esordio, mentre la Tunisia chiude il girone senza punti.

La seconda giornata potrebbe già emettere verdetti importanti. Una vittoria svedese spalancherebbe ai nordici le porte della fase successiva, mentre l'Olanda ha bisogno di un successo per non rischiare di arrivare all'ultima giornata con pressione eccessiva. Anche il piazzamento finale conta molto, visto che il primo posto garantirebbe un accoppiamento teoricamente più favorevole nella fase a eliminazione diretta.

Probabili formazioni di Olanda-Svezia

Koeman dovrebbe affidarsi ancora al collaudato 4-3-3. Verbruggen sarà confermato tra i pali, protetto dalla coppia centrale composta da Van Hecke e dal leader Van Dijk. Sulle corsie spazio a Dumfries e Van de Ven. In mezzo al campo toccherà ancora a Gravenberch, De Jong e Reijnders dettare i tempi della manovra. Davanti fiducia al tridente formato da Summerville, Malen e Gakpo, con Depay pronto a rappresentare una soluzione importante a gara in corso.

Pochi dubbi anche per Graham Potter, intenzionato a confermare l'undici che ha dominato la Tunisia. Davanti a Nordfeldt agiranno Lagerbielke, Hien e Lindelöf. Karlström sarà il riferimento davanti alla difesa, mentre Bernhardsson, Nygren, Ayari e Gudmundsson avranno il compito di accompagnare costantemente le due stelle offensive. In attacco spazio ancora alla coppia Isak-Gyökeres.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Svezia (3-1-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Karlström; Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson; Gyökeres, Isak.

Cosa aspettarci dalla partita

Le caratteristiche delle due squadre fanno pensare ad una gara aperta e ricca di occasioni. L'Olanda dovrà necessariamente assumere il controllo del possesso palla e cercare di sfruttare la qualità dei propri centrocampisti per creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri.

La Svezia, invece, potrebbe trovare spazi interessanti nelle transizioni offensive grazie alla velocità e alla forza fisica di Isak e Gyökeres. Proprio il duello tra la difesa olandese e il tandem scandinavo rappresenta una delle chiavi tattiche principali dell'incontro. La sensazione è che entrambe le nazionali abbiano le qualità necessarie per trovare la via della rete e che il match possa restare in equilibrio fino agli ultimi minuti.

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