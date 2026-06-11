Si alza il sipario sulla finale Scudetto di LBA con Gara 1 tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, una serie che mette di fronte due squadre arrivate all’ultimo atto attraverso percorsi molto diversi. I meneghini possono contare sul fattore campo e su una settimana di riposo dopo aver eliminato Brescia in quattro partite, mentre Venezia arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo la spettacolare vittoria in Gara 5 contro la Virtus Bologna. Il primo episodio della serie potrebbe già indirizzare gli equilibri di una sfida che oppone profondità di roster ed esperienza alla voglia di sorprendere dei lagunari. Guarda ora Olimpia Milano-Venezia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Olimpia Milano

L’Olimpia si presenta alla finale nelle condizioni ideali dal punto di vista fisico e mentale. La squadra di Giuseppe Poeta ha avuto il tempo necessario per recuperare energie dopo la semifinale contro Brescia e potrà contare su un roster profondo, capace di alternare intensità difensiva e qualità offensiva. Giocatori come Shields, LeDay e Nebo rappresentano punti di riferimento nei momenti decisivi, mentre il fattore Forum potrebbe garantire un ulteriore vantaggio in una gara d’esordio dove Milano cercherà subito di imporre il proprio ritmo e la propria superiorità sotto canestro.

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Qui Venezia

La Reyer arriva ad Assago con grande fiducia dopo aver firmato una delle imprese più importanti della stagione, eliminando la Virtus Bologna al termine di una durissima serie conclusa soltanto in Gara 5. La formazione di Neven Spahija ha dimostrato carattere, solidità e capacità di esaltarsi nelle situazioni di pressione, ma dovrà fare i conti con un dispendio di energie notevole accumulato nelle ultime settimane. Molto passerà dalla regia di RJ Cole, dalle iniziative di Bowman e dall’efficacia al tiro di Wiltjer, elementi fondamentali per mantenere alto il ritmo e mettere in difficoltà la difesa milanese.

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