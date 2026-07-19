L'MSC Hamburg Ladies Open, torneo WTA 250 disputato sui campi in terra battuta di Amburgo, vede la testa di serie numero uno Oleksandra Oliynykova affrontare al primo turno la tedesca Nastasja Mariana Schunk. Le due giocatrici arrivano all'appuntamento con posizioni di ranking molto differenti: l'ucraina è attualmente numero 45 del mondo, mentre la padrona di casa occupa la posizione numero 418.

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Il momento delle due tenniste

Oliynykova si presenta al torneo in un ottimo momento di forma. La tennista ucraina arriva infatti dalla semifinale raggiunta all'Open di Iasi, dove è stata eliminata dalla futura campionessa del torneo, l'egiziana Mayar Sherif. Il suo tennis si basa su grande solidità da fondo campo, un topspin molto efficace e una notevole capacità di trasformare la fase difensiva in opportunità offensive grazie ai continui contrattacchi.

Le caratteristiche della terra battuta sembrano adattarsi particolarmente al suo stile di gioco: la lentezza della superficie favorisce gli scambi prolungati e permette a Oliynykova di sfruttare al meglio la propria resistenza e disciplina tattica.

Dall'altra parte della rete ci sarà Nastasja Mariana Schunk, presente nel tabellone grazie a una wild card. La tedesca, ex finalista juniores a Wimbledon, possiede un tennis decisamente aggressivo e può contare su un servizio mancino potente, un'arma in grado di creare difficoltà a molte avversarie.

Il percorso di Schunk è stato però condizionato dagli infortuni nelle ultime stagioni, un fattore che ha inciso sul suo ranking e sulla continuità dei risultati. Nonostante questo, il suo potenziale resta evidente e la sua capacità di colpire forte la rende una giocatrice sempre pericolosa.

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