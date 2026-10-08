Olympiacos-Efes si gioca venerdì 9 ottobre alle 21:15 alla SUNEL Arena di Ano Liosia, per la quarta giornata di Eurolega 2026/27. I padroni di casa arrivano con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta, mentre l'Anadolu Efes è sul 1-2 dopo le prime tre giornate. La sfida mette di fronte il campione d'Europa e una squadra turca che ha perso Mike James per una rottura del tendine d'Achille, con uno stop stimato in sette-nove mesi.VEDI OLYMPIACOS-EFES IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Olympiacos-Efes in diretta TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in Italia da

e sarà disponibile anche in streaming su

. L'appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre alle

.

Partita: Olympiacos-Efes

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 4ª

Data: venerdì 9 ottobre 2026

Orario: 21:15

Palazzetto: SUNEL Arena, Ano Liosia

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Olympiacos-Efes: data, orario e informazioni sulla partita

L'

ha iniziato la difesa del titolo europeo con il successo esterno sul Baskonia, seguito dalla vittoria contro lo Zalgiris. Il ko è arrivato nella terza giornata a Bologna, dove la Virtus ha vinto

con la tripla sulla sirena di Marcus Carr. La squadra di Georgios Bartzokas è quindi chiamata a reagire immediatamente, tornando davanti al proprio pubblico.

L'Efes ha invece battuto il Real Madrid nel secondo turno, ma ha perso contro la Stella Rossa nella terza giornata. La partita di Belgrado ha avuto un peso enorme anche sul prosieguo della stagione: Mike James ha riportato la rottura del tendine d'Achille e ha già iniziato il percorso chirurgico e riabilitativo. Il club ha reagito ingaggiando Cameron Payne, che ha firmato fino alla fine della stagione 2026/27.

Il momento dell'Olympiacos

La squadra di

sta ancora cercando il quintetto più efficace, come ammesso dallo stesso allenatore a inizio stagione. La profondità del roster permette diverse combinazioni, ma il nucleo utilizzato nell'ultima partita europea è stato

. Contro la Virtus, Dorsey ha segnato 22 punti, Vezenkov 20 e Mbaye N'Diaye è stato il miglior realizzatore con 23 punti e 7 rimbalzi.

Il rendimento di Vezenkov resta uno dei principali indicatori della squadra. L'Olympiacos può sfruttare la sua capacità di attaccare gli spazi senza palla, mentre Dorsey garantisce una minaccia costante sul perimetro. Sotto canestro Bartzokas ha invece a disposizione diverse soluzioni, con Hall, Tyrique Jones, Nikola Milutinov e Bryant Dunston utilizzabili in base al tipo di partita.

Il momento dell'Efes

L'

deve affrontare una situazione completamente diversa rispetto a quella programmata in estate. Mike James era stato scelto come uno dei principali riferimenti offensivi del nuovo progetto di Pablo Laso, ma l'infortunio contro la Stella Rossa lo terrà fuori per sette-nove mesi.

La risposta della società è stata Cameron Payne, playmaker di 32 anni con esperienza NBA e un precedente passaggio in Eurolega con il Partizan. Nel reparto esterni rimangono inoltre Matthew Strazel, Jordan Loyd, Daron Russell e P.J. Dozier, mentre la disponibilità di Isaia Cordinier rappresenta un altro elemento da monitorare.

Le chiavi tattiche di Olympiacos-Efes

La prima chiave riguarda la

. L'Olympiacos può provare ad aumentare la pressione attraverso il movimento di Vezenkov e la capacità degli esterni di attaccare gli spazi, mentre Efes dovrà evitare di perdere palloni in uscita dalla prima pressione.

Sarà importante anche il pick and roll centrale. Senza James, Laso deve distribuire diversamente la creazione del vantaggio e potrebbe affidarsi maggiormente a Strazel, Loyd e Payne. L'Olympiacos proverà invece a coinvolgere i propri lunghi per attaccare una difesa che dovrà adattarsi alla nuova configurazione del backcourt.

Infine, il rimbalzo difensivo può incidere molto sul risultato. Vezenkov e i lunghi dell'Olympiacos possono garantire seconde opportunità, mentre Saric e Bruno Fernando rappresentano due giocatori fondamentali per evitare che la squadra greca domini il pitturato.

I probabili quintetti iniziali di Olympiacos-Efes

Per l'Olympiacos il riferimento più solido è l'ultimo quintetto ufficialmente utilizzato da Bartzokas in Eurolega contro la Virtus. Per l'Efes, invece, la base è l'ultimo cinque schierato da Laso a Belgrado, con la necessaria sostituzione di

, indisponibile per il resto della stagione.

Olympiacos: Codi Miller-McIntyre, Tyler Dorsey, Tyson Ward, Sasha Vezenkov, Donta Hall

Efes: Matthew Strazel, Jordan Loyd, Collin Malcolm, Dario Saric, Bruno Fernando